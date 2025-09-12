県警は、『県警本部長』になりすましたSNSのアカウントが見つかったと発表しました。詐欺の疑いがあるとして注意を呼びかけています。



滝澤依子県警本部長が自らメッセージを送ったかのように装う文面。ウソのアカウントは、投資の情報を共有するSNSのグループで使われていました。



警察によりますと、11日に県外に住む人から「投資グループのメンバーに県警本部長が入っているが、本人なのか」と通報がありました。ウソのアカウントは、県警ホームページに掲載されている本部長本人の画像が使用されていて、警察はSNS型投資詐欺の疑いがあるとしています。今のところ被害は確認されていません。



県警は、「警察が一般の方にSNSで連絡をすることはない」と注意を呼びかけています。