ＢＳ朝日「家呑み華大」（木曜・後１０時）が１１日に放送され、博多華丸・大吉の新人マネジャーの話題で盛り上がった。

この日は“家呑み”を開始して２時間を過ぎたシーンからスタート。シメに福岡名物「八ちゃんラーメン」を作りながら雑談を始めた。博多華丸は「きょうから入った新入社員の子、どう思う？（放送時間帯には）寝てるか、見てないわな」と吉本興業のルーキー社員の男性の話に。博多大吉は「だって、いいとこの大学からきてるよ。どこか…とんでもない大学からきてるよ」と高学歴だと聞いてるという。

スタッフが「マネジャーさんは東大だそうです」と２人に伝えると、大吉は「そうなんよ、東大出とんよ。東大出て、我々の現場マネージャーよ」と改めてびっくり。そして「いや国に申し訳ない、まず」と苦笑した。

華丸は「なんで行こうと（吉本興業に入社しようと）思ったんやろね」と疑問。大吉も「東大だから無限の可能性があったわけよ。卒業するときに。なりたい仕事、入りたい企業。で、吉本…」と言って絶句。「いや、どうする？自分の息子が東大行って、卒業する時、吉本行きますって言ったら」と想像して苦笑いした。

その新人マネージャーは、この収録日から博多華丸・大吉の現場マネジャーになったそう。大吉は「卒業したばっかり…２２、２３やろ？もう（年齢的には）息子やからね。（自分たちが）厳しくする可能性もあるよね」とジョークを飛ばし、華丸は「そや、男やからね！今後なんかあったら、パンパンやな」とオール巨人のモノマネをしてみせると、大吉は「それも知らんて」と笑った。

再びスタッフから「東大の農学部だそうです」と学部を知らされた２人は「農学部！？」と口をそろえてびっくり。華丸は「農学部でなんで吉本なんやろ？」とボヤいた。