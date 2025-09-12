【中継】“ポスト石破”の有力候補・小泉進次郎農水相が自民総裁選に出馬の意向　週末に地元で支援者に説明へ

「ポスト石破」の有力候補の一人とされている自民党の小泉農林水産相が、10月4日の総裁選挙に出馬する意向を固めました。

国会記者会館からフジテレビ社会部・伊地知英志記者が中継でお伝えします。

総裁選に意欲を示す議員が相次ぐ中、小泉氏の判断が焦点となっていましたが、今週末、地元の神奈川・横須賀市で支援者に出馬の意向を説明する方針です。

小泉農水相：

政治家として、よって立つところは生まれ育った地元です。（地元の）皆さんの声を伺いながら、最終的に対応し、判断していきたい。

小泉氏は、2024年の総裁選で議員票ではトップとなる75票を獲得していて、周辺議員は「出馬に必要な推薦人20人はとっくに集まっている」と話しました。

すでに2024年の総裁選で小泉氏を支援した旧岸田派の一部や、菅副総裁のグループの議員を中心とした陣営が動き始めていて、来週後半に出馬会見を開く方向で調整しています。

一方、2024年の総裁選の小泉氏の党員票の獲得が3位と伸び悩んだため、陣営の議員の1人は「自民党らしい保守的な政策を打ち出すべきだ」と意気込んでいます。

これにより総裁選の構図は、小泉氏、高市早苗氏、林官房長官、小林鷹之氏、茂木前幹事長の5人に固まりつつあり、来週は正式な出馬会見のラッシュとなりそうです。