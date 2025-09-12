¥Ø¥ó¥êー¡¦¥«¥ô¥£¥ë¤¬Éé½ý¡¢¼ç±é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ï¥¤¥é¥ó¥Àー¡Ù±ä´ü¤Ë
¡Ø¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡Ù¡Ê2013¡Ë¤ä¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡¿¥Õ¥©ー¥ë¥¢¥¦¥È¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ø¥ó¥êー¡¦¥«¥ô¥£¥ë¤¬¡¢¼ç±é¿·ºî¡Ø¥Ï¥¤¥é¥ó¥Àー¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ºî¤Ï2026Ç¯½éÆ¬¤Þ¤ÇÀ½ºî¤ò±ä´ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
²ø²æ¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢9·îËö¤è¤êÍ½Äê¤µ¤ì¤¿¼çÍ×»£±Æ¤¬ÂçÉý¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿·Á¡£¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Á¥ã¥É¡¦¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂçºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡£1986Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±Ç²è¥·¥êー¥º¤Î¥ê¥Öー¥È´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø¥Ï¥¤¥é¥ó¥Àー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¼ó¤ò»Â¤é¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê»à¤Ê¤Ê¤¤¡ÖÉÔ»à¤Î¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀï»Î¤¿¤Á¤¬¡¢µæ¶Ë¤ÎÊõ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸½ºß¤È²áµî¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ÆÀï¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¼ç¤Ê¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ð¥¦¥Æ¥£¥¹¥¿¤ä¥«¥ì¥ó¡¦¥®¥é¥ó¡¢¡Ø¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡Ù¤Ç¥«¥ô¥£¥ë¤ÈÉã»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥°¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥µ¡¦¥¢¥Ù¥é¡£
µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥³¥ó¥»¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ëー¥ë¡¦H¡¦¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¢United Artists¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¹¥Æ¥åー¥Ðー¤È¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Í¥¹¥Ó¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¥¨¥ë¥¹¥¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò87 Eleven Entertainment¡¢Davis Panzer Productions¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤È¥ë¥¤ー¥º¡¦¥í¥¹¥Êー¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¸½ºß¤Þ¤ÇÊÆ¸ø³«Æü¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥ô¥£¥ë¤Î²ø²æ¤Î²óÉü¤È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê¹Ô¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
