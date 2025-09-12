FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、貴重な裸眼ショット公開「雰囲気変わる」「思い切ってくれて感謝」と反響
【モデルプレス＝2025/09/12】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが11日、自身のX（旧Twitter）を更新。裸眼での撮影ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】早瀬ノエル、裸眼姿で印象ガラリ
早瀬は「思い切って裸眼で撮影してみた日でした」と裸眼での撮影に挑戦したことを報告。「メンズノンノみんな見てくれたかなー？」と雑誌「MEN'S NON-NO」（集英社）の撮影オフショットとして、ジャケットを着こなした姿での自撮りを公開している。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「めっちゃ可愛い」「素敵すぎる」「思い切ってくれて感謝」「新鮮」「素の魅力が伝わる」「貴重」「いつもと違って新鮮」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】早瀬ノエル、裸眼姿で印象ガラリ
◆早瀬ノエル、貴重な裸眼ショットを公開
早瀬は「思い切って裸眼で撮影してみた日でした」と裸眼での撮影に挑戦したことを報告。「メンズノンノみんな見てくれたかなー？」と雑誌「MEN'S NON-NO」（集英社）の撮影オフショットとして、ジャケットを着こなした姿での自撮りを公開している。
この投稿に、ファンからは「雰囲気変わる」「めっちゃ可愛い」「素敵すぎる」「思い切ってくれて感謝」「新鮮」「素の魅力が伝わる」「貴重」「いつもと違って新鮮」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】