かまいたち山内健司、ゆうちゃみ目指した白ギャル姿公開に反響「似合いすぎ」「イイ女になってる」
【モデルプレス＝2025/09/12】お笑いコンビ・かまいたちの山内健司が9月10日、自身のInstagramを更新。ギャル姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】かまいたち山内の女装姿 全身白コーデ＆ゆるふわヘア
山内は「先日かまいガチで白ギャルになった 過去1綺麗になれた」と、ギャル姿の本格的な女装写真を投稿。マロンベージュのロングヘアのウィッグを被り、上品な全身白のコーディネートにふんわりとしたメイクも施している。
このギャル姿は、山内が7月23日に放送されたテレビ朝日系「かまいガチ」（毎週水曜よる11時15分〜）で、自身が思う「イイ女」が「ゆうちゃみのようなかわいい系白ギャル」だとして女装した際のもの。女装姿は、上目遣いの山内がかわいらしく映っているものと、同じく女装したお笑いトリオ・ジェラードンのアタック西本との2ショットが投稿されているが「自分の写りを優先して写真選びました」とつづり「またこの企画やりたいですな」と次回への希望も付け加えている。
この投稿は「かわいい」「似合いすぎ」「本当にイイ女になってる…！」「ばっちり盛れてる」「次回は黒ギャルで」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】かまいたち山内の女装姿 全身白コーデ＆ゆるふわヘア
◆かまいたち山内健司「白ギャル姿」公開
山内は「先日かまいガチで白ギャルになった 過去1綺麗になれた」と、ギャル姿の本格的な女装写真を投稿。マロンベージュのロングヘアのウィッグを被り、上品な全身白のコーディネートにふんわりとしたメイクも施している。
この投稿は「かわいい」「似合いすぎ」「本当にイイ女になってる…！」「ばっちり盛れてる」「次回は黒ギャルで」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】