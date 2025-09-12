MEOVV＆Hearts2Hearts＆KickFlipら出演！韓国音楽授賞式「KGMA 2025」“ルーキー”ラインナップ発表

次世代K-POPスターを夢見る新人アイドルたちが「2025 KGMA」に集結する。

【関連】「KGMA 2025」第1次ラインナップ発表！

11月14日・15日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで「第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS」（以下、「2025 KGMA」）が開催される。

9月12日、KGMA組織委員会は、“ルーキー”ラインナップとして、MEOVV、AHOF、ALLDAY PROJECT、KiiiKiii、KickFlip、CLOSE YOUR EYES、Hearts2Hearts、SMTR25を発表し、情熱的なK-POPフェスティバルを予告した。

MEOVVは、今年5月にリリースした初のEPのダブルタイトル曲『HANDS UP』と『DROP TOP』が同時にヒットし、幸先の良いスタートを切った。HIPHOPベースのサウンドと唯一無二のパフォーマンスでK-POPファンに強烈な印象を残した彼女たちは、『Hands Up』の逆走ヒットによってロングランの人気を続けている。

AHOFは、オーディション番組『UNIVERSE LEAGUE』（SBS）から誕生した9人組ボーイズグループ。今年7月にリリースしたデビューミニアルバム『WHO WE ARE』が初動売上36万985枚を記録し、歴代ボーイズグループのデビューアルバムとして初動売上5位という成果を収めた。

ALLDAY PROJECTは、今年6月にダブルタイトル曲『FAMOUS』と『WICKED』でデビューすると同時に音源チャート1位を獲得し、音楽界に強烈なインパクトを与えた男女混合グループだ。感覚的な音楽とスタイリッシュなパフォーマンスで韓国国内はもちろん、グローバルファンの心も掴み、混成グループならではの最高のシナジーを発揮しながら“新人離れした存在感”を示している。

（写真＝KGMA組織委員会）

KiiiKiiiは、今年2月にタイトル曲『I Do Me』で鮮烈なデビューを果たした。どこか懐かしさを感じる独自の魅力で注目を集め、8月に発表した『Dancing Alone』まで立て続けにヒットを飛ばし、名実ともに“第5世代ガールズグループの代表格”に浮上した。

KickFlipは、今年1月に彗星のごとく登場した音楽界の新星だ。デビューからわずか半年で、米大型音楽フェスティバル「ロラパルーザ・シカゴ」のステージに立ち、“K-POPルーキー”としての存在感を証明した。さらに9月22日には3rdミニアルバム『My First Flip』をリリース予定で、今年だけで3度目となる公式活動に挑む。

CLOSE YOUR EYESは、2024年に放送されたオーディション番組『PROJECT 7』（JTBC）で誕生した多国籍ボーイズグループだ。4月にリリースしたデビュー曲『All My Poetry』は、リリースから6日で音楽番組1位を獲得し、2020年代にデビューしたボーイズグループの中で、最短期間で音楽番組1位を獲得するという記録を打ち立てた。

Hearts2HeartsはSMエンターテインメントが5年ぶりにローンチしたガールズグループ。2月にリリースしたデビューシングル『The Chase』は初動売上40万枚を突破し、デビューアルバムの初動売上で歴代ガールズグループ1位という記録を打ち立て、次世代を代表するガールズグループへと浮上した。その後、6月にリリースした『Style』でロングヒットを続けている。

「2025 KGMA」のラインナップには、SMエンターテインメントの次世代を担う男性練習生25人によるプロジェクトチームSMTR25も名を連ねた。彼らはすでに「SMTOWN LIVE 2025」や「2025 TIMA（TMELive International Music Awards）」で完成度の高いステージを披露しグローバルファンから大きな注目を集めてきた。韓国国内での公式ステージは「2025 KGMA」が初めてとなる。SMの新ボーイズグループのデビュー組が誕生する予定であるだけに、彼らの初舞台には韓国国内外のK-POPファンの期待が高まっている。どのメンバーがどんなステージを披露するのかは、KGMAの現場で明らかになる。

KGMAは、スポーツ新聞『イルガンスポーツ』が韓国大衆音楽界に新たなパラダイムを提示するために新設した音楽授賞式で、昨年の第1回授賞式では、aespa、NewJeans、DAY6、i-dle、ATEEZ、ZEROBASEONEの6組が、最高栄誉となる「2024グランドトロフィー」を手にした。

「2025 KGMA」は1年の間、世界中のファンから大きく愛されたK-POPやバンド、トロットなど、大衆音楽の多様な部門で有意義な成果を収めた歌手たちが出演し、アーティストとファンが1つになる祭典となる見通しだ。

MCは、14日をRed Velvetのアイリーン、15日をKISS OF LIFEのナッティが担当。昨年に続き女優ナム・ジヒョンも2日間出演し、2人と息を合わせる。

なお、先立ってKGMA組織委員会は第1次ラインナップとして、BOYNEXTDOOR、Stray Kids、IVE、ATEEZ、KISS OF LIFE、FIFTY FIFTYなどの出演を発表している。今回のルーキーラインナップに続き、第2次と第3次ラインナップも順次発表する予定だ。