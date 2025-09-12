ファインモールド、プラモデル「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・初期)」を10月3日より出荷！「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・中期)」は10月10日より出荷
「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・初期)」10月3日出荷予定（10月6日以降順次着荷予定）
ファインモールドは、プラモデル「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・初期)」や「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・中期)」などの出荷日が決定したことを発表した。
発表によると、「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・初期)」を10月3日、「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・中期)」を10月10日に出荷予定となっている。
またファインモールド製の1/72零戦用に専用設計された純正ディテールアップパーツ「1/72零戦用20mm機銃&ピトー管(ファインモールド製キット用)」の出荷日も決定しており、こちらは10月3日出荷予定となる。
「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・中期)」10月10日出荷予定（10月14日以降順次着荷予定）
「1/72零戦用20mm機銃&ピトー管(ファインモールド製キット用)」10月3日出荷予定（10月6日以降順次着荷予定）
