【1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・初期)】 10月3日 出荷予定 価格：2,860円 【1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・中期)】 10月10日 出荷予定 価格：2,860円 【1/72零戦用20mm機銃&ピトー管(ファインモールド製キット用)】 10月3日 出荷予定 価格：1,650円

ファインモールドは、プラモデル「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・初期)」や「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・中期)」などの出荷日が決定したことを発表した。

発表によると、「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・初期)」を10月3日、「1/72零式艦上戦闘機五二型(三菱・中期)」を10月10日に出荷予定となっている。

またファインモールド製の1/72零戦用に専用設計された純正ディテールアップパーツ「1/72零戦用20mm機銃&ピトー管(ファインモールド製キット用)」の出荷日も決定しており、こちらは10月3日出荷予定となる。

