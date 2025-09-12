スヌーピーデザインのフェイラー秋の新作！パン柄とピーチ柄の全7アイテムは争奪戦必至
ドイツの伝統工芸シュニール織で人気の「FEILER(フェイラー)」から、スヌーピータウンショップオリジナルの新作コレクションが2025年9月13日(土)に発売される。今回は、香ばしいパンが並ぶ「ベーカリー」と、優しいパステルカラーの「ピーチ」という、2つの「PEANUTS(ピーナッツ)」デザインで全7アイテムを展開。毎回争奪戦となる人気コラボの最新作を詳しくご紹介！
【画像】ほかのデザインも見る
■パン好きにはたまらない「ベーカリー」と、甘く優しい「ピーチ」の2デザイン
今回登場した「ベーカリー」は、クロワッサンやバゲット、メロンパンなど香ばしいパンたちがキレイに並び、まるでパン屋さんの扉を開けた時のような幸せな気持ちにさせてくれる一枚。
一方「ピーチ」は、みずみずしい桃と小花をパステルカラーで表現した、爽やかで優しい仕上がり。甘い香りが漂ってきそうなピーチとスヌーピー＆ウッドストックの仲良しコンビのイラストが、HAPPYな気分を演出してくれる。
■定番人気のハンカチは2デザインで登場
定番の25センチサイズの「ハンカチ」(2970円)は、ベーカリーとピーチの2デザイン展開。フェイラーならではの上質な肌触りと吸水性で、毎日使いたくなるアイテムだ。おいしそうなベーカリー柄と女性らしいピーチ柄、どちらも自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにも喜ばれそう。
■ピーチデザインで充実のバッグ&ポーチライン
ピーチデザインからは、さまざまなシーンで活躍する5アイテムが登場する。
「バッグインミニトート」(1万6500円)は、約W18×H15×D7センチのコンパクトサイズながら収納力抜群。スマートフォンや財布、リップなどの必需品がちょうど収まるサイズ感で、ハンドル付きだからサブバッグとしても重宝しそう。
「ショルダーバッグ」(1万6500円)は、ちょっとしたおでかけに最適なミニショルダー。ショルダーストラップは取り外し可能で、ポーチとしても使える2WAY仕様が便利。休日のお散歩やランチタイムなど、身軽にでかけたい時に活躍してくれる。
バッグの中でかさばりにくい薄マチに仕上げた「舟形ポーチ」(6600円)。内側にはオープンポケット付きで、リップやハンドクリームなどの小物を整理して収納できる。
「フリル付巾着」(6600円)は、舟形ポーチよりひと回り大きいサイズ。間口や内側に同色の生地を採用し、フリルのディテールが女性らしさをプラスしてくれる。さまざまなシーンで重宝する巾着はギフトにもおすすめ。
丸いフォルムがかわいい「サークルポーチ」(7700円)は、チェーン付きでバッグのハンドルに付けられるから、イヤホンやリップクリームなど、すぐに取り出したい小物類を入れるのにちょうどいい。バッグに付ければチャームのようなアクセントに。
■発売は9月13日、初日は購入制限あり
「ベーカリー」「ピーチ」シリーズは、2025年9月13日(土)からスヌーピータウンショップ各店舗で発売開始。毎回人気の高いコラボレーションのため、早い時間での完売が予想される。発売初日に限り、各アイテム1人1点までの購入制限があるのでご注意を。
舟形ポーチ、巾着、サークルポーチの3アイテムは、原宿店・大阪梅田店・東京駅一番街店・心斎橋パルコ店・新宿店・横浜みなとみらい店での限定取り扱いとなるため、事前に店舗を確認しておこう。バッグインミニトートとショルダーバッグは、これらの店舗に加えて「おかいものSNOOPY」でも販売。ハンカチはすべての店舗で購入可能だ。
なお、「おかいものSNOOPY」での取り扱いは2025年9月16日(火)から先着販売となるので、欲しい人はお早めに。
※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■パン好きにはたまらない「ベーカリー」と、甘く優しい「ピーチ」の2デザイン
今回登場した「ベーカリー」は、クロワッサンやバゲット、メロンパンなど香ばしいパンたちがキレイに並び、まるでパン屋さんの扉を開けた時のような幸せな気持ちにさせてくれる一枚。
一方「ピーチ」は、みずみずしい桃と小花をパステルカラーで表現した、爽やかで優しい仕上がり。甘い香りが漂ってきそうなピーチとスヌーピー＆ウッドストックの仲良しコンビのイラストが、HAPPYな気分を演出してくれる。
■定番人気のハンカチは2デザインで登場
定番の25センチサイズの「ハンカチ」(2970円)は、ベーカリーとピーチの2デザイン展開。フェイラーならではの上質な肌触りと吸水性で、毎日使いたくなるアイテムだ。おいしそうなベーカリー柄と女性らしいピーチ柄、どちらも自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにも喜ばれそう。
■ピーチデザインで充実のバッグ&ポーチライン
ピーチデザインからは、さまざまなシーンで活躍する5アイテムが登場する。
「バッグインミニトート」(1万6500円)は、約W18×H15×D7センチのコンパクトサイズながら収納力抜群。スマートフォンや財布、リップなどの必需品がちょうど収まるサイズ感で、ハンドル付きだからサブバッグとしても重宝しそう。
「ショルダーバッグ」(1万6500円)は、ちょっとしたおでかけに最適なミニショルダー。ショルダーストラップは取り外し可能で、ポーチとしても使える2WAY仕様が便利。休日のお散歩やランチタイムなど、身軽にでかけたい時に活躍してくれる。
バッグの中でかさばりにくい薄マチに仕上げた「舟形ポーチ」(6600円)。内側にはオープンポケット付きで、リップやハンドクリームなどの小物を整理して収納できる。
「フリル付巾着」(6600円)は、舟形ポーチよりひと回り大きいサイズ。間口や内側に同色の生地を採用し、フリルのディテールが女性らしさをプラスしてくれる。さまざまなシーンで重宝する巾着はギフトにもおすすめ。
丸いフォルムがかわいい「サークルポーチ」(7700円)は、チェーン付きでバッグのハンドルに付けられるから、イヤホンやリップクリームなど、すぐに取り出したい小物類を入れるのにちょうどいい。バッグに付ければチャームのようなアクセントに。
■発売は9月13日、初日は購入制限あり
「ベーカリー」「ピーチ」シリーズは、2025年9月13日(土)からスヌーピータウンショップ各店舗で発売開始。毎回人気の高いコラボレーションのため、早い時間での完売が予想される。発売初日に限り、各アイテム1人1点までの購入制限があるのでご注意を。
舟形ポーチ、巾着、サークルポーチの3アイテムは、原宿店・大阪梅田店・東京駅一番街店・心斎橋パルコ店・新宿店・横浜みなとみらい店での限定取り扱いとなるため、事前に店舗を確認しておこう。バッグインミニトートとショルダーバッグは、これらの店舗に加えて「おかいものSNOOPY」でも販売。ハンカチはすべての店舗で購入可能だ。
なお、「おかいものSNOOPY」での取り扱いは2025年9月16日(火)から先着販売となるので、欲しい人はお早めに。
※数に限りがございます。無くなり次第終了となります。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC