EVの普及も身近なモデルから

9月12日、新型軽乗用EV（電気自動車）『ホンダN-ONE e:』が発売された。

ホンダは1980年代からEV開発をはじめ、1997年には『ホンダEVプラス』、2012年には『ホンダ・フィットEV』をリース販売。2020年には『ホンダe』を発売した。だが、いずれも試験的導入に近く、ホンダeもスペシャリティカー的な要素が強かった。本格参入は、昨年発売された軽商用EVの『N-VAN e:』からといえるだろう。



9月12日に『みんなが使える軽乗用EV』、ホンダN-ONE e:が発売開始。 篠原政明

2050年にはカーボンニュートラルを実現し、交通事故死者ゼロ実現を目指すホンダ。この2本柱を達成するためには、世界的にはEVシフトが減速しているとはいえ、日本の市場特性に合わせたEV化は進めなければならない。

そこで、1960年代にホンダが乗用車に本格参入したときに軽自動車から始めたように、EVの普及も身近なモデルからということで、仕事と趣味に使えるN-VAN e:を皮切りに、『みんなが使える軽乗用EV』のN-ONE e:が第2弾となった。

つまりN-ONE e:はホンダが考える手の届くEVであり、N360から始まる『Nの継承』なのである。

オンラインストアでEV専用サブスクも用意

EVゆえ車両価格は269万9400円からと、軽自動車としては高めな設定となってしまうN-ONE e:。そこでホンダのオンラインストア『ホンダ・オン（HONDA ON）』ではEV専用のサブスクも用意して、N-ONE e:を手に入れやすくしている。

この『N-ONE e:バリュープラン』は5年間のサブスクで、車検・メンテ・消耗品代、バッテリー保証、税金、メーカー保証など、全部込み込み（自動車保険は除く）で、廃車後のバッテリーの利活用を前提に残価を高めに設定することで、月額のリース料を軽減したクローズドエンドリースだ。



ホンダのオンラインストア『ホンダ・オン（HONDA ON）』ではEV専用のサブスクも用意。 篠原政明

これにより、通常のリース商品より月額のリース料は約3000円安くなるという。サブスクを使って、EVライフを気軽に始めてみたいという人には、格好のアイテムといえるだろう。

また、EVを快適に使える環境の提供も始める。ホンダアクセスは、EV/PHEV専用充電器『ホンダ EVチャージャー』を発売する。

これは一般家庭でも使用可能な、単相200Vを利用してEVへの充電を行う充電ケーブル搭載タイプの普通充電器だ。充電速度の速い6kW出力を採用し、3kW出力のコンセントタイプ普通充電器と比べて充電時間を約半分に短縮でる。

さらに、EV向けの新たな充電ネットワークサービス『ホンダ・チャージ』の提供も開始する。これは、CHAdeMO規格に準拠したものとしては日本初となるEVと充電器の自動認証を行うプラグ&チャージシステムと、専用のスマホアプリで充電器の検索から予約、充電状態の管理や決済までを行うシステムからなる、新たな充電ネットワークサービス。

つまり、カードやスマホでの認証操作が不要で、プラグをクルマに差し込めば自動で認証して充電を開始してくれるというものだ。

第3弾はN-BOXがベース？

単にEVを販売するだけでなく、購入方法や充電環境といった販売基盤を着実に構築して、EV市場に本格挑戦するホンダ。

たとえば前述のホンダ・チャージでは、このシステムに対応した充電器を全国のホンダ・カーズや商業施設などを中心に、2030年までに数千口規模へと拡大していく。



ホンダの軽自動車EVは第1弾が『N-VAN e:』（写真）で今回の『N-ONE e:』が第2弾となる。 篠原政明

また、今回のN-ONE e:は『第2弾』と謳っていることから、当然ながら『第3弾』以降も予定されているものと思われる。今回の記者発表では具体的な車名は挙げられなかったが、NシリーズをEVで強化していくとなれば、いちばんの売れ筋であるN-BOXのEV導入も十分に予想されるところだ。

なお、N-ONE e:の先行予約は順調ではあるが、サプライヤーとの機密事項などの関係により、販売目標台数や受注台数などは発表できないとのこと。それでも、ベーシックグレードのe:Gと上級グレードのe:Lでは、当面の販売比率は45:55くらいになるとホンダでは予測している。

なお、ホンダはN-ONE e:やN-VAN e:の実車を見て、触れられる一般向け体験イベント『N-ONE e:パーク』を9月11〜15日に、東京都世田谷区の二子玉川ライズ 1F 中央広場で開催する。N-ONE e:の実車をいち早く見てみたい、外部給電などについて詳しく知りたいという人は、訪れてみてはいかがだろうか。

ホンダN-ONE e:Lのスペック

全長×全幅×全高：3395×1475×1545mm

ホイールベース：2520mm

車両重量：1030kg

モーター：交流同期電動機

最高出力：47kW（64ps）

最大トルク：162Nm（16.5kgm）

バッテリー総電力量：29.6kWh

WLTCモード航続距離：295km

駆動方式：FWD

タイヤサイズ：155/65R14

車両価格：319万8800円（e:Gは269万9400円）



ホンダN-ONE e:Lの車両価格は319万8800円、e:Gは269万9400円となる。 篠原政明