N-ONEとは内外装とも差別化

既に事前情報が公開されていた新型軽乗用EV（電気自動車）『ホンダN-ONE e:』が9月12日に発売。昨年発売されたN-VAN e:に続く、NシリーズEVの第2弾となる。

【画像】航続距離は295kmで軽自動車EVの大本命？『ホンダN-ONE e:』 全45枚

N-ONE e:は『e:Daily Partner』、つまり日々の暮らしを生き生きと活発にしている日常のパートナーとなるクルマを目指した。その名が示すようにエンジン車のN-ONEをベースとしているが、フラットなボンネットや、リアウインドウガラスを含むテールゲート全体を強い張りを持たせた曲面で仕上げるなど、上質な立体感と軽快で安定したスタンスを表現して差別化されている。



ホンダN-ONE e:が発売。昨年発売されたN-VAN e:に続く、NシリーズEVの第2弾となる。 篠原政明

インテリアは、インパネ上部を薄くフラットにすることでボンネットとツライチになり、前方視界が広く確保でき、車幅感覚もつかみやすく、運転時に安心感をもたらす見通しの良い視界を提供する。ナビの使用頻度が少ない人のために、インパネ上部が完全にフラットになるディスプレイレス仕様（ナビレス仕様）も設定している。

センタータンクレイアウトを応用してフロア下にバッテリーを収納したことで、エンジン車N-ONEと同様の室内の広さや、座面チップアップもできるリアシートなど、多彩なシートアレンジも可能で使い勝手は高い。

全高もN-ONEと同等で、軽ハイトワゴンとしては低めだから、他の軽ハイトワゴンEVでは駐車が難しい多くの立体駐車場にも対応している。

N-VAN e:と同様のパワートレイン

パワートレインはN-VAN e:と同様となり、64psと162Nmを発生する電気モーターで前輪を駆動。WLTCモードの航続距離は295kmと、当面のライバルである日産サクラおよび三菱eKクロスEVの180kmの1.5倍以上となる。

充電時間は、普通充電で約4.5時間（出力6kW以上で充電残量警告灯が点灯した時点から満充電まで）、急速充電で約30分（出力50kW以上で充電残量警告灯が点灯した時点から充電量80％まで）と、待機時間のストレスを低減している。



航続距離は295kmと、当面のライバルである日産サクラと三菱eKクロスEVの180kmの1.5倍以上。 本田技研工業

モーターと電制サーボブレーキをうまく協調させることで、アクセル操作に素直に反応する加速性能と、気軽に扱いやすく安心感あるブレーキ性能を達成している。これにより、街中の発進では運転しやすく、リニアで伸びやかに加速する。

また、ブレーキは操作量が少なければ緩やかに効き始め、操作量が多いときはしっかりと効いて止まれる。ホンダ車では初のシングルペダルコントロール（いわゆるワンペダル）機能も備え、市街地ではアクセルペダルの操作だけでゴーストップも可能だ。

バッテリーを床下に搭載したことで低重心化と、車体重心に近い位置でもあるためヨー慣性倍率も低くなり、ステアリングの切り始めから遅れることなく応答するリニアで楽なハンドリングをもたらすという。

さらに、軽自動車ゆえのコンパクトなサイズと、ハンドルのロックトゥロックは2.9（N-ONEは3.5）で街中や駐車場などで操舵角が少ないため小回りが効いて運転しやすい。

e:Gとe:L、2グレードを設定

N-ONE e:はシンプルな『e:G』と、装備が充実した『e:L』の2グレードを設定。

e:Gはスチールホイール＋ハーフホイールキャップ、ブルートゥース対応オーディオを標準装備したディスプレイレス仕様（オプション装着は可）、急速充電はディーラーオプションといったシンプルなベーシックグレード。



e:Gはブルートゥース対応オーディオを標準装備したディスプレイレス仕様。 本田技研工業

e:Lは、アルミホイール、9インチのホンダコネクトディスプレイ、急速充電、オートリトラミラーなどを標準装備し、本革巻きステアリングホイールもディーラーオプション設定される上級グレード。

車両価格は、e:Gが269万9400円、e:Lが319万8800円となる。

いずれも、先進安全運転支援システムである『ホンダセンシング』は渋滞運転支援機能なども含めて標準装備（急アクセル抑制機能はオプション）し、『ホンダトータルケア』アプリをスマホに入れれば、お出かけ前タイマー設定など、さまざまな機能が無料で使える。

既に報じられているように、中国のBYDも来年には軽乗用EVを日本に導入予定だ。また、既存の日産や三菱以外のメーカーも軽乗用EVの導入を検討している。来年以降は、軽自動車市場にもEVの波が押し寄せてくることは間違いなさそうだ。

ホンダN-ONE e:Lのスペック

全長×全幅×全高：3395×1475×1545mm

ホイールベース：2520mm

車両重量：1030kg

モーター：交流同期電動機

最高出力：47kW（64ps）

最大トルク：162Nm（16.5kgm）

バッテリー総電力量：29.6kWh

WLTCモード航続距離：295km

駆動方式：FWD

タイヤサイズ：155/65R14

車両価格：319万8800円（e:Gは269万9400円）



ホンダN-ONE e:Lの車両価格は319万8800円、e:Gは269万9400円となる。 本田技研工業