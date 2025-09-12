中村仁美、育ち盛りの長男＆次男＆三男の3ショット「このわちゃわちゃが幸せだなあ」 夫はさまぁ〜ず・大竹一樹
お笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹（57）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が12日、自身のインスタグラムを更新。「三兄弟との日々」と、長男（13）、次男（10）、三男（6）の3ショットを公開した。
【写真】「幸せだなあ」中村仁美が公開した長男＆次男＆三男の3ショット
3人はそれぞれ、カメラに向けてポーズを取っている。中村は「あっちでもこっちでも日々トラブルが勃発!! 私の頭の中は毎日大渋滞をおこしています」「このわちゃわちゃが幸せだなあ〜と感じると同時に悩みも尽きず」と、母としての奮闘ぶりをつづった。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表している。
