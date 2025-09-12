高嶋ちさ子、姉・みっちゃんに“おちゃめな”誕生日プレゼント「似合ってる」「優しいのに毒舌 ちさ子さん最高です」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が10日、自身のインスタグラムを更新。ダウン症の姉「みっちゃん」こと未知子さんへの、“おちゃめな”誕生日プレゼントを披露した。
【写真】「似合ってる」「とってもほほ笑ましい」贈り物のリュックを背負った姉・未知子さん ※4枚目
高嶋は「母が好きだった@gherardini_japan さんから、みっちゃんにプレゼントを頂きました」と、イタリアのバッグブランド『GHERARDINI』から未知子さんにバッグの贈り物があったことを報告するとともに、「ちょうどみっちゃんのお誕生日だったので、私からという事で渡しました（笑） @gherardini_japan さんごめんなさい」とちゃめっ気交じりに明かした。
投稿では「みっちゃん相当喜んでました」「この歳になると軽量バッグは本当にありがたいです」と感謝し、未知子さんがプレゼントのリュックを背負っている姿の写真を披露した。
また、これにまつわる未知子さんとのLINEでのやり取りを一部スクリーンショットで紹介。リュックを背負った未知子さんの写真に対し、高嶋が「顔がこっち向いてないと」「舌切り雀のお婆さんみたいだよ」とツッコミを入れるなど、バラエティー番組でたびたび展開される“高嶋ファミリーらしい”コミカルな日常の一端をここでものぞかせていた。
コメント欄には「似合ってる」「優しいのに毒舌 ちさ子さん最高です」「素敵」「とってもほほ笑ましい」「幸せのお裾分けありがとうございます」「これからも楽しい話題を楽しみにしてます」などの声が寄せられている。
