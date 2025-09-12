「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）

日本相撲協会は１２日、東京・両国国技館で取組編成会議を行い、初日と２日目の取組を決めた。

横綱２場所目で初めて東に座った大の里（二所ノ関）は初日に新小結安青錦（安冶川）、２日目には先場所で昭和以降最年長となる金星を配給した平幕で４０歳の玉鷲（片男波）と対戦する。西横綱の豊昇龍（立浪）は初日に玉鷲、２日目に小結高安（田子ノ浦）との対戦が組まれた。

夏場所で１２勝、名古屋場所で１０勝、直近２場所で２２勝を挙げ、大関取りに挑む関脇若隆景（荒汐）は初日に伯桜鵬（伊勢ケ浜）、２日目に王鵬（大嶽）と対戦する。大関琴桜（佐渡ケ嶽）は初日に阿炎（錣山）、２日目に伯桜鵬と対戦する。

十両以上の休場は東前頭１２枚目の尊富士（伊勢ケ浜部屋）と東十両３枚目の遠藤（追手風）。

尊富士は全休なら、十両への番付降下は必至。１８８３年から続く、青森出身幕内力士が途絶える可能性が出てきた。他の青森出身関取では西十両３枚目の錦富士、東十両１２枚目の宝富士がいる。

尊富士は「右上腕二頭筋腱（けん）断裂で２カ月の安静加療必要」の診断書を提出し、名古屋場所１３日目から休場。夏巡業も全休だった。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は８月末に尊富士が右腕の手術を受けたことを明かし「万全に治したい」と、無理はさせない意向を示していた。

また、３４歳の遠藤は全休なら幕下への降下が必至。日大から２０１３年春場所で幕下１０枚目格付け出しデビューし、同年名古屋場所で新十両。以降、今場所まで７３場所連続で関取の地位を守ってきた。

遠藤は「右膝前十字靱帯損傷、内側側副靱帯損傷、内側半月板損傷、外側半月板損傷、変形性膝関節症」で７月１０日に手術を受け、名古屋場所を全休。８月に協会の健康診断を受けた際、右膝の状態について「リハビリを頑張っています」と話していた。