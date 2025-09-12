藤井 風、象との神秘的なふれあいショットに「尊すぎる…」の声
シンガー・ソングライターの藤井 風が、自身のインスタグラムにて、最新アルバム『Prema』の表題曲「Prema」のミュージックビデオ撮影時に撮影されたオフショットを公開した。投稿には「I Prema You」とのメッセージが添えられ、象との触れ合いを捉えた写真などが複数枚掲載されている。
【写真】穏やかな表情で大きな象とふれあう藤井 風
同ミュージックビデオは、普遍的な愛を歌う同曲の世界観に寄り添うような、美しい自然や異国情緒あふれる風景が印象的な作品で、作中には象も登場。今回の投稿に付された位置情報からは、タイのチェンマイで撮影されたものと見られている。
藤井は、大きな象の耳にそっと額を寄せる様子や、鼻先に手を添えて見つめ合うような場面など、穏やかで温かな交流の様子を公開。ネット上では「尊すぎる…」「Premaなお人」「穏やかな表情がとてもいい」など、神秘的なふれあいに感動の声が寄せられている。
同投稿ではそのほかにも、現地で撮影された集合写真などが公開されており、撮影地でのリアルな空気感が伝わってくる内容となっている。
アルバム発売以降は、音楽番組『ミュージックステーション』初出演をはじめ、さまざまなメディアで魅力を発信。今後の活動や投稿にもますます注目が集まりそうだ。
