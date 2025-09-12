板野友美、英国“高級SUV”を新車で購入 内装も公開「内装ブラックにするかすごい迷ったんですけど…」
元AKB48のメンバーでタレント、実業家の板野友美（34）が、11日までに自身のYouTubeチャンネル「友chube 【板野友美】」を更新。新車を購入したことを報告した。
【動画】板野友美が購入した、英国“高級SUV”内外装全部見せ
動画冒頭「こちらが私のお車でございます。かっこいい〜」と紹介されたのが、イギリスの高級自動車メーカーのランドローバー『レンジローバー』。「かっちょいい車でドライブしていきたいと思います。あっ、内装も見る？」と内装も紹介。
「内装ブラックにするかすごい迷ったんですけど、グレーホワイトみたいなお色味ですね。かわいい〜」と絶賛。この色にした理由を「日焼け止めとか、（内装ブラックだと）すごい目立っちゃったので。あとベビちゃんが乗ったりするので、意外と黒の方がね、白い汚れが目立つので。今回は白にしました。どっちにしろ汚れは目立つと思うんですけど」と語った。
そして、その後、元NGT48のメンバーで、現在板野の会社のマネージャーを務めている佐藤杏樹と合流し、ドライブトークを展開した。
