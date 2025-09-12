自民党の総裁選に小泉農水大臣が出馬する意向を固めたことがわかりました。来週、正式に出馬を表明する見通しです。国会記者会館から中継です。

これまでも重要な判断をする時は、地元を重視してきた小泉氏は、あすにも神奈川県横須賀市で支援者に出馬の意向を伝え、来週、記者会見を開く方向で調整しています。

小泉進次郎 農水大臣

「どちらの決断をするにしても、私は大臣としての務めをしっかりと果たしていきたいと思います。重要な判断をするとき、横須賀と三浦の野党時代から支えていただいた皆さんのことを思いながら、そして皆さんの声を伺いながら最終的に対応して判断をしていきたいと思っています」

去年、総裁選で3位だった小泉氏は有力な「ポスト石破」候補とされる中、今回の出馬については今のところ慎重な言い回しにとどめ、表立った動きを見せていません。

しかし、水面下では去年の総裁選で小泉氏を支持したメンバーを中心に、すでに推薦人に必要な20人を超える議員が小泉氏の総裁選出馬に向けて、陣営の立ち上げに着手するなど準備を加速させていて、小泉氏の周辺は出馬会見について「来週後半になるだろう」との見通しを示しています。

一方、出馬に意欲を示している林官房長官も来週、出馬会見を行う見通しで、けさも林氏の陣営の議員同士で意見交換が行われるなど、石破内閣を支える閣僚の総裁選をめぐる動きも活発になっています。