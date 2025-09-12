『俺物語!!』脚本家が鈴木亮平＆永野芽郁の“うわさ”を完全否定。「聞けば聞く程凄すぎる伝説のエピソード」
脚本家の野木亜紀子さんは9月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の鈴木亮平さんと永野芽郁さんに関するネットのうわさを否定しました。
【投稿】否定した内容とは？
「天皇の料理番からすぐの30kgパンプアップで、腹筋を見せる柔道シーンの撮影までに体を作らなきゃいけなかったから。芽衣ちゃんはまだ中学生で学校があり、新幹線の通いで仙台泊はさほど多くなかったような」とも明かしています。
2015年11月7日のポストでも野木さんは「俺物語はオール仙台ロケだったのだが、撮影後には毎晩、レンタルのママチャリを15分走らせ地元のジムで鍛えていたらしい。ジムの定休日には、近くの公園に通い鍛えていたらしい。ママチャリの鈴木亮平。夜の公園でひっそりトレーニングする鈴木亮平。見たかった。というかすごい」と、鈴木さんの行動を書き記し、褒めています。
コメントでは、「よかった...安心」「聞けば聞く程凄すぎる伝説のエピソード、ありがとうございます！」「俺たちの鈴木亮平」「発信いただき本当にありがとうございます。」「出典の確かな関係者談」「亮平氏の努力すごすぎるし、撮影の裏側知るとさらに感心するわ。中学生の芽衣ちゃんも通学しながら頑張ってたの偉すぎるね」「30kg増量って聞いただけで驚き！役者さんの裏側の努力って本当に尊敬する」「発信いただき本当にありがとうございます」などの声が上がりました。
「発信いただき本当にありがとうございます」「出典不明のポストを見かけたが」と書き出した野木さん。“出典不明のポスト”とは、俳優の鈴木亮平さんと永野芽郁さんが映画『俺物語!!』で共演した際、鈴木さんは永野さんに1日もかかさず会いに行っていたという当時の“発言”を基に、2人は親密な関係になっているはず、と推測したポストのことです。野木さんは直後に「映画『俺物語!!』のとき亮平氏は毎晩筋トレしてたよ」と、鈴木さんが永野さんに毎日会いに行ったという“うわさ”を否定しました。
