イルカが、ニューシングル「あいのたね♥まこう！」を9月21日に配信リリースする。

本楽曲のタイトルは、イルカが今年のコンサートツアーのタイトルとしても使用しており、“未来のために「愛の種まこう！」そして、愛の花を咲かせよう！”という優しさ溢れるメッセージが込められている。IUCN国際自然保護連合の初代親善大使に就任するなど、平和と命の大切さを発信する活動も数多く行っているイルカが、戦後80年である今年、命の大切さを語る楽曲に。

また、本楽曲は9月14日7時から放送のラジオ『イルカのミュージックハーモニー』（ニッポン放送）で初OAされる予定だ。

・イルカ コメント

「愛の種♥撒こう！」なんて当たり前の事じゃないか！そう思うかもしれない。けれど今、敢えて言わなければならない！と感じる現実世界が広がっている！災害・戦争・ウイルス・環境汚染！そこから生まれる憎しみの種と心！そこに対決するのでは無く、寄り添う心を育てて行こうよね！

（文＝リアルサウンド編集部）