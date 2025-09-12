首位のソフトバンクは11日のロッテ戦（ZOZOマリン）で1―9と完敗し、3連敗を喫した。序盤に大量点を許し、最下位のロッテにワンサイドゲームを展開された。同日は2位の日本ハムがオリックスに勝ったため、優勝マジックは15で足踏みし、ゲーム差は2に縮まった。

ここまでロッテには14勝9敗1分けとシーズン勝ち越しを決めているが、8月30、31日の対戦と合わせ、終盤を迎えて敵地で3連敗を喫した。試合内容もミスを連発するなど爐蕕靴ない畧錣い続いている。

一時は日本ハムと4ゲーム差まで広げたが、再び2差と接近した。今後の優勝争いがもつれそうな展開となる中、ZOZOマリンが鍵を握る可能性がある。現時点で両チームの最終戦はいずれも千葉でのロッテ戦。日本ハムが10月4日、ソフトバンクが10月5日に対戦する。最後の最後まで決着がつかなければ、ZOZOマリンで明暗を分ける可能性もある。

千葉での最終戦といえばソフトバンクにとっては悪夢がよみがえる。優勝マジック1で迎えた2022年10月2日のロッテとの最終戦で逆転負けを喫し、オリックスに同率での大逆転Vをさらわれた。そうならないためにも、13日からのオリックス戦（京セラドーム大阪）で再加速し、10・5を迎える前にV2を決めておきたい。