3年ぶり連続ドラマ出演

電撃出産を経て、3年ぶりに連続ドラマへの出演を果たす女優がド派手なビジュアルを公開し、話題になっている。

10月6日放送開始予定のフジテレビ月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」に元システムエンジニア の捜査員・清水紗枝として出演する黒島結菜(沖縄県出身)だ。

「カタカタしてますよ〜！さえちゃんのファッションに注目です」とマネージャーが公式インスタグラムに書き込んでアップした写真には、ちょんまげ風に髪を結ってグレーのぶかぶかのスーツを着用する黒島が納まっている。

ピンクや紫の飾りを付けた、前衛ファッションのようなスタイル。衣装のあちこちに糸切れがぶら下がっていて、手作り感が印象的だ。

この投稿にフォロワーからは「久々のテレビドラマ！！うれしい〜」「美人になりましたね〜」「え？え？ってビックリしました！」「犯罪捜査にしてはド派手な衣装ですね」「久しぶりやー！めっちゃ楽しみやー！涙が出てきたよ」「可愛いからますますお綺麗になっている」などの声が寄せられている。

黒島は2013年に女優デビュー。多くのドラマや映画に出演を重ね、22年のNHKテレビ小説「ちむどんどん」でヒロインを演じた。民放の連ドラ出演は同年10月のTBS「クロサギ」でヒロインを務めて以来。私生活では、俳優の宮沢氷魚との事実婚を公表。昨年7月、第1子出産を明らかにした。