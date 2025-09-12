想像以上にハードな移動と時差。北中米W杯の貴重なシミュレーション。１分け１敗の厳しい結果に終わったアメリカ遠征の収穫【日本代表】
2026年北中米ワールドカップを見据え、試金石となった日本代表の９月アメリカ遠征。遠藤航（リバプール）や堂安律（フランクフルト）ら主力級がズラリと並んだ６日のメキシコ戦は、内容的に上回りながらのスコアレスドロー。９日のアメリカ戦は先発総入れ替えで挑み、０−２の完敗。１分け１敗と非常に厳しい現実を突きつけられた。
アメリカ戦の敗因は、単に選手層の問題だけではなく、移動と時差の部分も大きかった。メキシコ戦が行なわれたカリフォルニア州オークランドから、オハイオ州コロンバスまでは3400キロ。直行便でも約５時間かかる。時差は前者が日本からマイナス16時間、後者がマイナス13時間。１日の中で３時間、進むことになったのだ。
このスケジュールを考慮して、森保ジャパンは移動日の７日のトレーニングを回避。ホテル調整だけにとどめた。それでも選手たちの疲れは、完全には癒えなかったようだ。
「３時間っていうのは、一日が感覚的に短くなりますし、翌日（８日）の朝ご飯がフリーだったんですけど、ほとんどの選手が来ていなかった。今回はちょっと厳しかったですね」と久保建英（レアル・ソシエダ）も率直な感想を口にした。
目下、日本代表選手の大半が欧州でプレーしているのは周知の事実。欧州域内であれば、地図が頭に入っているし、移動距離も感覚的に分かるから戸惑うことはない。しかしながら、アメリカという国に対しては、ほとんどのメンバーが不慣れで、知識も十分ではないだろうし、プレー経験も少ないのだ。
「マイナス16時間というのは聞いたことがないし、今、欧州が何時なのかもよく分からない」と遠藤も初戦の後、苦笑いしていたが、今回の移動と時差は想像以上にハードルが高かったと言うしかない。
仮にアメリカ戦で主力組が２試合続けてスタメン出場していたら、もっとパフォーマンスが上がらなかった可能性もある。「移動からできることは全部やりましたし、試合に向けて最善の準備ができた」と自信をのぞかせた伊東純也（ヘンク）のような選手は、ほんの一握り。それを再認識したうえで、日本サッカー協会、代表チームがベストな調整法を見出していくことが重要になるはずだ。
もう１つ、今回のアメリカ遠征で分かったのが、地域による気象条件と環境の格差である。
西海岸に位置するオークランドの９月の平均気温は、最高21度・最低13度。猛暑の日本から見ると格段に低い。これは太平洋の海上で発生するマリーンレイヤー（海霧）の影響によるもので、実際に代表が活動した期間もかなり肌寒かった。長友佑都（FC東京）が「サッカーをするには最高の気温」とコメントしていたが、本当にそういう印象だった。
一方のコロンバスは、９月の平均気温が最高22度・最低９度。湿度が低くカラッとしている。ただ、日本代表が滞在した期間は暑く、日中は27〜28度まで上がっていた。２都市でもこれだけ気温が変化することを体感できたのは、今回の成果と言える。
ただ、これはあくまで９月の気候であり、本大会が開催される６〜７月はもっと暑く過酷な条件下での戦いを強いられるだろう。
実際、2026年W杯はアメリカ11都市・カナダ２都市・メキシコ３都市の16都市で試合が行なわれる。そのことも我々は今一度、しっかりと頭に入れておかなければいけない。
筆者はアメリカ戦のあと、ファイナルの会場地であるニューヨーク州ニューヨークに赴いているが、現地の最高気温は27度、最低気温は17度と、オークランドやコロンバスより、はるかに暑い。もちろん湿度は日本ほどではないが、６〜７月は30度超えが当たり前だという。
東海岸のペンシルベニア州フィラデルフィア、マサチューセッツ州ボストンはニューヨークと似たような感じだろうが、南部のフロリダ州マイアミは酷暑に見舞われるだろうし、メキシコは高地だ。
