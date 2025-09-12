「調子を大きく落としている」日本代表からまさかの落選…27歳MFの“不振”は移籍志願の影響？OBが指摘「プレミアに行きたいんだと思う」
９月のインターナショナルウィークはセルティックに衝撃を与えた。日本代表合流時に、前田大然が夏のマーケットで移籍を望んでいたものの、クラブに認められなかったと明かしたからだ。
前田は名前を明かさなかったが、他クラブと個人合意に達していたとし、移籍市場最終日までセルティックに移籍を願い出ていたという。だが、前線の補強が進まず、層の薄さが指摘されていたクラブは、選手の希望を受け入れなかった。
この告白は、シーズン序盤の前田のパフォーマンスを説明しているとの見方も少なくない。昨季、リーグ得点王と年間最優秀選手に輝いた前田だが、今季は公式戦１得点にとどまっている。チャンピオンズ・リーグ予選敗退となったカイラト戦では、決定機を外したことを批判された。
かつてセルティックに在籍した経験を持つポール・スレーンは、アメリカ遠征の日本代表からまさかの落選となった旗手怜央も前田と同じ状態にあるのではないかとの見解を示している。
専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、『Open Goal』で前田の調子低下が移籍希望の結果ではないか問われると、スレーンは「100％だ」と回答。「そして出てきているわけじゃないが、ハタテもそうだと思う」と続けた。
「彼も調子を大きく落としていると思う。私にはそういうように見えるな。マエダと同じなんだと思う」
スレーンは「彼（旗手）はセルティックで多くをやってきた。おそらく、『（去る）タイミングだ』と思っているのだろう。特にワールドカップを控えているんだ。そういう選手たちはプレミアリーグに行きたいんだと思う」と述べている。
「そうしたら、日本代表で先発となるチャンスが増すと思う。彼らは今季にそれを狙っているのでは。チャンスを手にするために、最大のリーグのひとつに行きたいと望んでいるんじゃないか」
実際、27歳のMFはかつて５大リーグ挑戦への意欲を表している。プレミアリーグはもちろん、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガのクラブからの関心もうわさになった。
具体的なオファーかどうかは別にして、旗手に対する他クラブからの関心が常にあることは想像にかたくない。前田同様、旗手の今後をめぐる騒ぎもグラスゴーで激しくなるのか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
