野口健、長女・絵子と“エベレスト街道”登山ショットに反響「素晴らしい」「父娘で山を共有できるなんて」
登山家の野口健（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。長女・野口絵子（21）との登山活動の様子を公開した。
【写真】「笑顔が光ってますね」野口健＆長女・絵子の“エベレスト街道”登山ショット
野口は「高所順応のため、ンゴズンバツェ（5550m）に登頂。チューオユBC（ネパール側）から登りました。天候は雨のち晴れ。モンスーン最中にしては恵まれました」と報告。さらに「植村直己さんが初登頂したゴジュンバカン峰が目の前。そして僕が学生の頃にチベット側から登ったチョーオユーも」と感慨深げにつづった。
投稿では、長女とともに撮影した山岳風景の写真を多数公開。中には絵子の写真も複数枚あり、親子で厳しい登山に楽しみながら挑む様子が伝わってくる。
この投稿にファンからは「素晴らしい」「父娘で山を共有できるなんて、本当に素晴らしい。羨ましい限りですね」「絵子さんの笑顔が、光ってますね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「笑顔が光ってますね」野口健＆長女・絵子の“エベレスト街道”登山ショット
野口は「高所順応のため、ンゴズンバツェ（5550m）に登頂。チューオユBC（ネパール側）から登りました。天候は雨のち晴れ。モンスーン最中にしては恵まれました」と報告。さらに「植村直己さんが初登頂したゴジュンバカン峰が目の前。そして僕が学生の頃にチベット側から登ったチョーオユーも」と感慨深げにつづった。
投稿では、長女とともに撮影した山岳風景の写真を多数公開。中には絵子の写真も複数枚あり、親子で厳しい登山に楽しみながら挑む様子が伝わってくる。
この投稿にファンからは「素晴らしい」「父娘で山を共有できるなんて、本当に素晴らしい。羨ましい限りですね」「絵子さんの笑顔が、光ってますね」などのコメントが寄せられている。