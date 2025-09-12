田中美奈子、息子と“顔出し”2ショットで親子キャンピングカー旅行を報告「イケメン！」「息子くんはじめて見ました」 夫は俳優・岡田太郎
俳優の田中美奈子（58）が10日、自身のインスタグラムを更新。キャンピングカーで親子旅を楽しんだことを伝え、助手席に座る息子との“顔出し”母子2ショット写真を披露した。
【写真】「息子くんはじめて見ました」「イケメン！」息子との“顔出し”2ショット披露の田中美奈子
キャンピングカーを所有し、好きが高じて現在は日本RV協会認定キャンピングカー親善大使も務めている田中。
投稿では「キャンピングカー46都道府県制覇旅2025」「キャンピングカー旅をスタートしてから息子も随分と大きくなったもんだ 息子が助手席でBAD HOPの曲を掛けて2人ノリノリで旅しておりました」と、ある日のキャンピングカー旅行の様子を伝え、車中で楽しげな親子2ショットをシェアした。
コメント欄には「息子さんと旅、羨ましいです」「素敵ですね」との声が届けられたほか、親子写真には「息子くんはじめて見ました」「イケメン！」「息子さん大きいですね」「息子さん なんてイケメンなの」「とっても楽しそう」との反響が寄せられている。
田中は2007年9月12日、俳優の岡田太郎と結婚。同じ町内会で15年ほど前から家族ぐるみの付き合いをしていたそうで、発表時には「同じ方向を見て共に進んでゆける人生最高のパートナーを得たと実感しております」とコメントしていた。
