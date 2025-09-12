【ブラジリア＝大月美佳、ワシントン＝阿部真司】ブラジル最高裁は１１日、政権維持を狙ってクーデターを企てた罪などに問われたジャイル・ボルソナロ前大統領（７０）に対し、禁錮２７年３か月の判決を言い渡した。

裁判を巡っては、ボルソナロ氏と親交の深いトランプ米大統領が「魔女狩りだ」と非難し、ブラジルへの関税を５０％に引き上げた経緯があり、今後の米国の対応が注目される。

ボルソナロ氏は、クーデター未遂など五つの罪に問われた。公判は５人の合議制で、４人の判事が全ての罪を認定し、多数決で有罪が決まった。当時の閣僚ら側近７人へも２６年以下の禁錮刑が言い渡された。

判事らによると、ボルソナロ氏は２０２２年の大統領選で敗北後、支持者を扇動して連邦議会などの襲撃事件を引き起こしたほか、ルラ・ダシルバ大統領らの暗殺を計画するなどした。

自宅軟禁中のボルソナロ氏は健康問題を理由に出廷しなかった。弁護団は上訴などする意向を表明した。

米国は判決に反発している。トランプ氏は１１日、ホワイトハウスで記者団に、「ブラジルにとって非常に悪いことだ」と述べた。ルビオ国務長官は追加制裁などの可能性を示唆した。