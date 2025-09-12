小泉農水相が、来月投開票が行われる自民党の総裁選挙に立候補する意向を固めました。来週、記者会見を開いて表明する方向で調整を進めています。中継です。

小泉農水相は12日朝、自民党が置かれた状況は危機的だとした上で、自身の地元の支持者の声を聞きながら、考えをまとめていきたいとしています。

小泉農水相「自民党の置かれた状況は大変危機的で国民の皆さんにあらわになってしまった党内の分断、こういった傷を修復をして、いやして、1つになって前に進めていく、 このことは喫緊の課題だと思っています。重要な判断をする時、横須賀と三浦の野党時代から支えていただいた皆さんのことを思いながら、そして皆さんの声を伺いながら最終的に対応して判断をしていきたい」

小泉農水相は、周辺に対し、すでに総裁選への立候補の意向を固めたことを伝えています。この週末、神奈川県内の自身の選挙区に入り、支持者らの意見も聞く予定です。地元の声も踏まえて、来週、立候補を表明する記者会見を開く方向で調整しています。

支持する議員の一人は、「小泉大臣は、危機の時の救世主タイプだ。今回勝てなければ二度とチャンスはない」とも述べています。

一方、すでに立候補の意向を固めている林官房長官に近い議員、9人が12日朝、会合を開きました。本人は姿を見せませんでした。所属していた旧岸田派の議員を中心に立候補の表明に向けた準備を進めています。

出席した議員の一人は、「林カラーをどう打ち出すか。野党との連携も含めた政権のあり方をどう示すか考えなければいけない、との話が出た」と明らかにしました。来週、立候補の会見を開く方向で調整しています

また、高市前経済安保担当相が11日夜、自身を支持する議員らおよそ20人と会合を開きました。

陣営幹部によると、この会合で高市氏は、総裁選に立候補する意向を固めたことを伝え、来週、正式な立候補会見を開き政策などを示すということです。

また、立候補に必要な推薦人20人のメドは付いたということです。

このほか、総裁選には、茂木前幹事長と小林元経済安保担当相がすでに立候補の意向を正式に表明しています。