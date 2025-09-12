日本バレーボール協会は、１２日にフィリピンで開幕する世界選手権の男子日本代表１４選手を発表した。主将は石川祐希（ペルージャ）。アウトサイドヒッターは４人で、石川、高橋藍（らん、サントリー）の主軸に加え、右肘手術から復帰した大塚達宣（たつのり、ミラノ）、身長２００センチの２１歳・甲斐優斗（専大４年）が名を連ねた。

２８年ロサンゼルス五輪に向け、ロラン・ティリ監督の新体制で今季始動した。７月まで行われた国際大会のネーションズリーグでは準々決勝で強豪・ポーランドに敗れ、ベスト８。ロス五輪のメダル獲得を見据え、主将の石川は「（新チームが）スタートしたときから、世界選手権では表彰台に立つという目標を掲げてきた。１シーズンやってきた成果を出す場所」と意気込んでいる。

同大会は３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。世界ランク５位の日本は、１３日の１次Ｌ初戦で同１６位のトルコ、１５日に同１１位のカナダ、１７日同７５位のリビアと対戦する。

◆世界選手権の登録１４選手は以下の通り。

【セッター】大宅真樹（日鉄堺）、永露元稀（広島Ｔ）

【ＯＰ】宮浦健人（名古屋）、西山大翔（大阪Ｂ）

【ＯＨ】大塚達宣（ミラノ）、高橋藍（サントリー）、石川祐希（ペルージャ）、甲斐優斗（専大４年）

【ＭＢ】小野寺太志、西本圭吾（広島Ｔ）、エバデダン・ラリー（大阪Ｂ）、佐藤駿一郎（名古屋）

【リベロ】小川智大（サントリー）、山本智大（大阪Ｂ）