１１日放送された阿部サダヲ主演のテレビ朝日系ドラマ「しあわせな結婚」最終回は終盤、阿部演じる弁護士・幸太郎と離婚したネルラの「もうひとつの秘密」が終盤に明かされ、さらに爐匹鵑任麒屬鍬瓩魴个董屬靴△錣察廚淵┘鵐妊ングに至った。

視聴率は世帯で初回の８・５％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）から下がっていったものの、７月期ドラマでは上位クラス。「初回放送の注目度ランキング」「今見るべき！２０２５夏ドラマランキング」で１位になるなど、好感度や話題性は抜群だった。

独身主義の幸太郎が心を奪われたネルラに、１５年前に死亡した元婚約者の殺害疑惑が再浮上。日常生活も含めて特異な言動を見せるネルラのキャラクターがマリッジサスペンスのドラマを彩る一方、一貫して不自然に見える場面があった。

「原田こうたろう法律事務所」のオフィスに、パラリーガルと呼ばれる法律事務職員の姿がまったくなかったこと。いるのは幸太郎と、大学同級生ながら新人の臼井（小松和重）と司法エリート・今泉（金田哲）のイソ弁２人のみ。

パラリーガルは弁護士の円滑な業務遂行に欠かせないと言われる。幸太郎は有名弁護士という設定で、事務所の仕事も順調だった様子。弁護士３人だけでやっていけるのか、疑問を呼ぶ描き方。Ｘ（旧ツイッター）でも視聴者から「この事務所はパラリーガルいないの？」とツッコミが入っていた。

直近のドラマではＴＢＳ系「初恋ＤＯＧｓ」で宮澤エマがパラリーガルとして、主演・清原果耶演じる弁護士を支えていた。２２年の同局系「石子と羽男―そんなコトで訴えます？―」では、司法試験不合格４回で弁護士を諦めたパラリーガルを演じた有村架純が、弁護士役の中村倫也とダブル主演。この仕事がクローズアップされた。長谷川博己主演「アンチヒーロー」（２４年）の大島優子らも含め、弁護士ドラマでパラリーガルは常に存在している。

有村や宮澤が演じたような役が「しあわせな結婚」には終始不在。しかも臼井と今泉はストーリー本筋とはほぼ無関係な役柄で、もっぱら幸太郎を含めた３人による雑談が繰り広げられた。ドラマでよくある狃子会トーク瓩涼棒版にも見える。法律事務所は爛棔璽ぅ坤ラブ瓩良饌罎任靴なかったのか、ネルラの秘密以上にナゾめいていた…。