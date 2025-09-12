ドジャースのMVPトリオの一角、ムーキー・ベッツ（32）が好調だ。

【もっと読む】ドジャース大谷が佐々木朗希への「痛烈な皮肉」を体現…耳の痛い“フォア・ザ・チーム”の発言も

日本時間11日のロッキーズ戦は満塁弾を含む4安打5打点。チームのナ・リーグ西地区優勝マジック再点灯（13）に貢献した。

直近15試合は打率.356、5本塁打、17打点とレギュラーシーズン終盤を迎えて調子を上げてきたベッツ。今季はオープン戦から体調不良に悩まされ、3月のカブスとの日本開幕シリーズのスタメンを外れ、チームとは別に早々と帰国した。米国開幕後も打撃の調子は上がらないまま、前半戦は打率.244、11本塁打、45打点。2016年から8年連続（20年は開催なし）で選出されていたオールスター出場もならなかった。

2番を打つベッツの完全復活はナ・リーグ本塁打王争いでフィリーズ・シュワーバーを2本差で追う1番・大谷にとって追い風になるのは言うまでもない。

メジャーを代表するスーパースターの1人で、18年の首位打者であるベッツは大谷のタイトル争いの理解者であり協力者でもある。メジャー史上初の「50-50」（54本塁打、59盗塁）がかかっていた昨季は「ショウヘイが走りやすいように意識して打席に立っている」と、自身が得意とする球種やコースでもあえて見送ることもあったと明かした。

ベッツは今季同様、昨季終盤も絶好調で、9月は打率.258ながら、5本塁打、20打点、出塁率.302をマーク。これまでもシーズン終盤に勝負強さを発揮してきたことから、相手バッテリーは大谷との勝負を選択せざるを得ず、9月の申告敬遠はわずかに2だった。そんなベッツの後押しもあって、大谷は9月も好調（打率.393、10本塁打、32打点、16盗塁）を維持し、前人未到の「50-50」を達成した。

ド軍はシュワーバーのフィリーズとの直接対決（16日〜）を含めて残り16試合。ベッツのアシストを得て逆転で3年連続のタイトル獲得なるか。

ところで、投打でフル回転する大谷の活躍を苦々しい思いで見つめているのが佐々木朗希ではないか。大谷はチームのために身を削り、ことあるごとに「フォア・ザ・チーム」を強調。本人にその気があるかはともかく、結果的に期待を裏切り続ける佐々木への痛烈な皮肉になっているからだ。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

