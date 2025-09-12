打ちに打ったり、16安打10得点――。

【もっと読む】日本ハム・レイエスはどれだけ打っても「メジャー復帰絶望」のワケ

日本ハムは本拠地エスコンフィールドにオリックスを迎えた12日、打線が大爆発。初回に打者一巡の猛攻で6点を奪うと、その後も攻撃の手を緩めず、オリックスに大勝した。

この日は首位ソフトバンクがロッテに1−10で大敗。2位日本ハムとのゲーム差は「2」に縮まった。逆転Vも射程圏内だが、懸念材料も少なくない。

日本ハムにとって最大の武器にして、最大の難所でもあるのがエスコンだ。本塁打が出やすく、左右のファールゾーンが狭い打者有利の球場。当然、その形状は自軍投手陣にも牙を向く。ビジター球場でのチーム防御率は1.98だが、エスコンでは2.89と、その差は歴然。この日も大勝とはいえ4失点している。

「12球団で最も本塁打が出にくいと言われていた札幌ドームとは雲泥の差ですからね。両翼のフェンスが低く、何よりファールゾーンが狭いので、打者にすれば粘りやすい。パの本拠地の中ではダントツにホームランが出やすい球場です」（球団OB）

それもあってか、日本ハムはホームで貯金13、ビジターで貯金11と、それほど差がない。交流戦を除くリーグ戦に限れば、いずれも貯金10ずつ。ホームだから有利というわけでもないのだ。

「投手陣に疲労もあるのか、7月は2.31と好調だったチーム防御率が、8月は2.76、今月は3.31と徐々に悪化しているのも気がかりです」

とは前出のOB。

残り16試合中、半分の8試合をエスコンで戦う日本ハム。「打線は水物」と言われるが、ソフトバンクをまくれるかは水物次第だ。

◇ ◇ ◇

ところで、日本ハムの本塁打男と言えばレイエスだが、「どれだけ打ってもメジャー復帰は厳しい」と見られているという。いったいなぜか。米スカウトが指摘するレイエスの「欠点」とは何か。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。