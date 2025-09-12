【糸島市・志摩師吉】具沢山系お惣菜パンファンなら間違いなし！ 行列人気店「ベーカリータミリー」はいいぞ【ガジェ通糸島編集部】
今回ご紹介するのは、住宅街にある自宅兼パン屋「ベーカリータミリー」。
老若男女問わず、地元の方々に愛されるお店です。
そんな「ベーカリータミリー」のパンを実食してきました！
朝7時半に来ても列が！
▲「ベーカリータミリー」は志摩歴史資料館の近く、住宅街の中にあります。
なんとこのお店、3人の子育て中のママさんが営んでいるんです！
この日は土曜日の朝7時半に訪れたにもかかわらず、すでに列ができていました。
並んでいるのは、小さい子を連れた親子、おばあちゃん、カップルなど幅広い世代。
お店に入る前から「地元で愛されているパン屋だな〜」と感じました。
▲パンがもうそこに見えている……。並ぶお店はこの焦らしも良い。
▲並んで10分ほどで入店！
入った瞬間から、幸せな香りがぶわっと包み込みます。
▲ハード系からソフト系まで、
▲総菜系から甘い系まで豊富なラインアップ。
▲レジに向かうまでの僅かな時間に、こんなにたくさん買ってしまいました！
それでは、一つ一つご紹介していきます。
具材のボリュームがマックス！
▲ハムたまごサンド。
パンはふわっとしていると思いきや、もちっと感も！
バターの香りが広がり、たまごフィリングは具が大きめで食べ応え抜群。
レタスのシャキッと感とハムの塩味もいいバランスです。
▲クロワッサン。
これはリベイク推奨！
焼き直すことで軽さとサクッと感が段違いにアップ。
中は意外と詰まっていてもちっと、バターの香りが際立ちます。
▲ソーセージのリュスティック。
で、でか！！
トマトベースの生地に、なす・玉ねぎ・ソーセージがたっぷり。ボリューム満点です。
▲こぶし4つ分は余裕で入りそうなサイズ感。
少しピザっぽいけど、ピザよりももちもち！
噛んだ瞬間はカリッ、噛むほどにもちもち食感と具材の旨みが広がります。
特に甘い玉ねぎとソーセージの相性が最高……。
▲黒ゴマクリームパン。
▲見た目は真っ黒！
生地は薄めで、中にはこれでもか！と黒ゴマクリーム。
カスタードベースのクリームはトゥルンと舌触りで、濃厚な黒ゴマが口いっぱいに広がります。
幸せ……！
▲クランベリーとクリームチーズのリュスティック。
▲めっちゃベリー！
ここまでぎっしり入っているのは珍しいくらい、ベリーたっぷり。
クルミもごろっと大きめで、食感も香ばしさも存在感あり。
生地は弾力があり、噛めば噛むほどうまさが増すタイプ……。
クリームチーズとの相性は言わずもがな。
買ったもの全部が大当たり！の「ベーカリータミリー」。
地元の人々から愛されている理由がわかります。
気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてください！
〒819-1314
福岡県糸島市志摩師吉793-6
営業時間：木曜 9:00-13:00／土曜 7:00-13:00
(執筆者: AYATAKA)