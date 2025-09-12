今回ご紹介するのは、住宅街にある自宅兼パン屋「ベーカリータミリー」。

老若男女問わず、地元の方々に愛されるお店です。

そんな「ベーカリータミリー」のパンを実食してきました！

朝7時半に来ても列が！

▲「ベーカリータミリー」は志摩歴史資料館の近く、住宅街の中にあります。

なんとこのお店、3人の子育て中のママさんが営んでいるんです！

この日は土曜日の朝7時半に訪れたにもかかわらず、すでに列ができていました。

並んでいるのは、小さい子を連れた親子、おばあちゃん、カップルなど幅広い世代。

お店に入る前から「地元で愛されているパン屋だな〜」と感じました。

▲パンがもうそこに見えている……。並ぶお店はこの焦らしも良い。

▲並んで10分ほどで入店！

入った瞬間から、幸せな香りがぶわっと包み込みます。

▲ハード系からソフト系まで、

▲総菜系から甘い系まで豊富なラインアップ。

▲レジに向かうまでの僅かな時間に、こんなにたくさん買ってしまいました！

それでは、一つ一つご紹介していきます。

具材のボリュームがマックス！

▲ハムたまごサンド。

パンはふわっとしていると思いきや、もちっと感も！

バターの香りが広がり、たまごフィリングは具が大きめで食べ応え抜群。

レタスのシャキッと感とハムの塩味もいいバランスです。

▲クロワッサン。

これはリベイク推奨！

焼き直すことで軽さとサクッと感が段違いにアップ。

中は意外と詰まっていてもちっと、バターの香りが際立ちます。

▲ソーセージのリュスティック。

で、でか！！

トマトベースの生地に、なす・玉ねぎ・ソーセージがたっぷり。ボリューム満点です。

▲こぶし4つ分は余裕で入りそうなサイズ感。

少しピザっぽいけど、ピザよりももちもち！

噛んだ瞬間はカリッ、噛むほどにもちもち食感と具材の旨みが広がります。

特に甘い玉ねぎとソーセージの相性が最高……。

▲黒ゴマクリームパン。

▲見た目は真っ黒！

生地は薄めで、中にはこれでもか！と黒ゴマクリーム。

カスタードベースのクリームはトゥルンと舌触りで、濃厚な黒ゴマが口いっぱいに広がります。

幸せ……！

▲クランベリーとクリームチーズのリュスティック。

▲めっちゃベリー！

ここまでぎっしり入っているのは珍しいくらい、ベリーたっぷり。

クルミもごろっと大きめで、食感も香ばしさも存在感あり。

生地は弾力があり、噛めば噛むほどうまさが増すタイプ……。

クリームチーズとの相性は言わずもがな。

買ったもの全部が大当たり！の「ベーカリータミリー」。

地元の人々から愛されている理由がわかります。

気になった方は、ぜひ一度足を運んでみてください！

〒819-1314

福岡県糸島市志摩師吉793-6

営業時間：木曜 9:00-13:00／土曜 7:00-13:00



(執筆者: AYATAKA)

