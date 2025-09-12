俳優の北村匠海が１２日、ＮＨＫ「あさイチ」に生出演。「あんぱん」で念願の朝ドラ初出演果たした時の思いを口にした。

連続テレビ小説「あんぱん」で「アンパンマン」の生みの親・やなせたかしさんをモデルにした柳井嵩を１年間演じた。子役として８歳でデビューした北村にとっては、２７歳で初めての朝ドラ出演となった。オファーされたときを振り返り、「ボクは朝ドラに出たことがなかったので。ホントにご縁がないものだと思ってたんですよ。かたや映画では血だらけだったりもしたり、そういう役回りがどんどん多くなってきた中で、勝手にですけど、自分は朝にそぐわないんじゃないかという、勝手な自分自身への偏見を持ってた」と、それまでは諦めモードだったと明かした。

そんな思いを抱いていたところへのオファー。「それがやなせたかし大先生のお話でというところで。これはもうある種、使命みたいなところをちゃんと感じながら。バンド活動での自分の言葉がきっかけだというのをオファーの理由としていただいたので、自分の人生を肯定していただいてるような感じもして」と振り返った。そのときの感情について「うれしかったのはもちろんですけど、すごく責任を感じながらでしたね」と話していた。