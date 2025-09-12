白石美帆、冷蔵庫の食材でオシャレな手料理を披露 「初めて見ました」「お皿が本当に素敵」と反響
20th Century・長野博（52）の妻で俳優の白石美帆（47）が11日、自身のインスタグラムを更新。冷蔵庫の食材を使った、オシャレな手料理を披露した。
【写真】「お皿が本当に素敵」冷蔵庫の食材でオシャレな手料理を披露した白石美帆 ※2枚目
白石は稲穂の写真を添え、「あっという間に９月ですね！先日の毎年恒例の稲刈りも灼熱でした」と報告。「厳しい自然の恩恵を受けながらこうしてご飯が食べられるありがたみをしっかりと胸にしました」と自然への感謝を記した。
続けて「新学期のバタバタにようやく身体も慣れてきたところですが、疲れた今は酸味が欲しくなり バルサミコ酢をたっぷり入れてライスサラダにしました！」とこの日の食事を紹介。色鮮やかな具材が盛り付けられた手料理を披露し、爽やかでヘルシーな一皿がフォロワーの食欲をそそっている。「冷蔵庫の掃除もかねてお野菜や救済したメカジキも嬉しそう！気持ちスッキリ！」とユーモアを交えて伝えた。
コメント欄には「ライスサラダ…美味しそうですね 初めて見ました」「お料理も素敵ですけどお皿が本当に素敵です」「ぜひレシピを教えて頂きたい」といった声が寄せられ、オシャレな盛り付けと料理センスに称賛が集まっている。
