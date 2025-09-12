芳根京子、“赤髪”ニューヘアで「夏の思い出」ショット公開 「スタイル綺麗すぎる」「ととと、透明感!!!!!」と反響
俳優の芳根京子（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。赤のインナーカラーが入った髪型を披露し、「夏の思い出」と称したさまざまなショットを公開した。
【別カット】「ととと、透明感!!!!!」赤インナーカラーの“ニューヘア”を披露した芳根京子
芳根はストーリーズでも「髪を赤にしてみた、そんな2025年の夏でした」と報告。フィード投稿では、「だいぶ時間が経ってしまっていますが、今年の夏は人生初の長岡花火大会へ行ってきました。素晴らしすぎてボロボロ泣きました...見ることができて嬉しかったです そんな場所で自分のナレーションが流れてさらに感無量な夜でした。みなさんが拍手してくれて嬉しかった」とつづり、花火大会での写真や、のどかな風景をバックにトマトを丸かじりするソロショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「スタイル綺麗すぎるよ！」「ととと、透明感!!!!!素敵すぎます」「私も長岡花火行きました！京子ちゃんのナレーションが流れた時は嬉しくて友達に思わず、京子ちゃん!!って興奮しながら言っていました」「可愛くて仕方ない」「すごく似合ってます」「トマトがすきな京子ちゃんが私は大好き」などの反響が寄せられている。
