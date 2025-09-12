【「3月のライオン」18巻 通常版】 定価：759円 【「3月のライオン」18巻 ミニアクリルフィギュア12キャラ付き特装版】 9月29日発売 価格：2,860円

「3月のライオン」第18巻通常版の書影

白泉社は、9月29日に羽海野チカ氏のマンガ「3月のライオン」第18巻が発売されることを祝す前夜祭として、9月12日に「3月のライオン」第18巻記念PV“島田編”と“零編”を白泉社 ヤングアニマルの公式チャンネルに公開した。

PVはマンガのコマを使ったモノローグ形式で、ナレーションは、アニメ版の零と島田役を務める河西健吾さんと三木眞一郎さんがそれぞれ担当している。楽曲にはBUMP OF CHICKENの「邂逅」が使用されている。

特装版はミニアクリルフィギュア12キャラ付き！

【『3月のライオン』最新18巻記念PV“島田編”】【『3月のライオン』最新18巻記念PV“零編”】

18巻の特装版は零や川本家３姉妹、島田、二海堂ら12人のキャラクターを羽海野チカ氏が描き下ろしたキュートなデフォルメイラストでアクリルスタンドフィギュア化。ほっこりかわいいミニサイズのキャラクターたちで、卓上に「3月のライオン」世界を再現できる。

「3月のライオン」18巻ミニアクリルフィギュア12キャラ付き特装版

【18巻のあらすじ】

獅子王戦への挑戦権を懸けたトーナメントは、ついに零VS島田戦へ！

対局を前に、研究に没頭しすぎていた零…三日月堂の屋台でおやつを売っていたひなたと、久々の再会をして？ 一方、対局の日も普段と変わらない朝を過ごす島田。しかし、家を出る直前から小さなトラブルたちが積み重なっていき…果たして定刻には間に合うのか!?

「じゃあ 始めようか」

師弟の一局が幕を開ける――

鐘の音は『ふるさと』を奏で鳴り響く。

