「味いちもんめ 継ぎ味」が表紙に登場！ 「ビッグコミックスペリオール」19号が本日発売
画像は小学館「ビッグコミックスペリオール」のページ（https://bigcomicbros.net/magazines/88110/）より【ビッグコミックスペリオール 2025年19号】 9月12日 発売 価格：510円
小学館は、マンガ雑誌「ビッグコミックスペリオール」2025年19号を本日9月12日に発売した。価格は510円。
今号の表紙には「味いちもんめ 継ぎ味」が登場。巻頭カラーには「光って！月魄つきしろさん」が登場するほか、最終回まであと2話の「機動戦士ガンダム サンダーボルト」やスペシャル読切「順子NEVER DIE」などが掲載される。
⋱スペシャル読切⋰- スペリオール編集部 公式📖 (@bigsuperior) September 11, 2025
話題の『霧尾ファンクラブ』著者が初登場！
『順子NEVER DIE』#地球のお魚ぽんちゃん
おばさん・順子の日常のささやかな楽しみは、推しのヤクザのSNSをネトストすることで…？？
✅『MUJINA INTO THE DEEP』#浅野いにお
✅『れんげとなると！』nicolai
📖本誌19号 📆本日発売！… pic.twitter.com/zdhQ6VLGQH