FIFA公式SNSが写真をアップ

FIFAワールドカップ（W杯）公式SNSが「FIFAワールドカップ出場国が決定」と綴り、1枚の写真を公開。

そこには出場国の代表選手たちが収められているなか、日本代表MF遠藤航がセンターに配置されており「凄いけど、純粋になんで？笑」と話題を呼んでいる。

日本は3月20日に本選出場を決め、これは史上最速であり、さらに世界最速でもあった。9月の代表ウィークでは親善試合としてアメリカ遠征を実施。メキシコに0-0，アメリカに0-2と課題が見つかった代表ウィークでもあった。

また世界を見ても、9月には南米予選が終了し、それぞれ出場国やプレーオフに回る国が決定している。そんななか、W杯公式インスタグラムが新たに出場を決めた国を含め、各国代表の中心選手を収めた写真をアップ。アルゼンチン代表FWリオネル・メッシやブラジル代表FWヴィニシウスら豪華メンバーがいるなか、ガッツポーズ姿の遠藤はど真ん中に配置されている。

この投稿にファンからは「全てがドセンター」「我らがキャプテンが中心にいる！」「これはかっこよすぎる」「これはマジで凄すぎる」「ここまできたか日本サッカーも」「これ凄すぎないか？」「優勝フラグ」「一番乗りだったからかな」「これまじえぐいな」「これアツい」「これ普通にエグくね？偉業すぎる」と、驚きの声が多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）