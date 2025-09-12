ジャパンＭ＆Ａソリューション<9236.T>が急反落している。１１日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）単独決算で、営業損益が７８００万円の赤字（前年同期１８００万円の赤字）となり、５～７月期でも６０００万円の赤字（同３３００万円の赤字）と赤字幅が膨らんだことが嫌気されている。新規事業の施策準備のための費用などが増加したという。



売上高は累計で４億５１００万円（前年同期比１１．９％増）と２ケタ増収となった。アドバイザリー契約数の安定的な推移に加え、成約組数が前年同期比２９．３％増の５３組に伸長したことが牽引した。ただ、５～７月期では成約見込案件の不成立・延期と小型案件の増加で、売り上げの進捗率は低調となり、これも営業赤字拡大につながった。



２５年１０月期通期業績予想は、売上高９億９０００万円（前期比６４．５％増）、営業利益１億１８００万円（前期１４００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。増加したアドバイザリー契約が成約時期を迎えていることなどが寄与する。



出所：MINKABU PRESS