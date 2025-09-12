今月15日の敬老の日に向けて、岡山市のデパートではシニア層に向けた商品を取り揃えたフェアが開かれています。

【写真を見る】「長生きしてね」天満屋岡山店で “敬老の日フェア” 通気性の良いパジャマに今治産のタオルなど【岡山】

祖父母などに感謝の気持ちを伝えてもらおうと天満屋岡山店には、日々の疲れを癒やす商品が並びます。通気性の優れたパジャマとあわせておすすめというのが、心地よい質感をもった今治産のタオル。こちらは、枕に簡単に取り付けられるようになっています。

（黒住聡丈記者）

「肌触りが良くて、これだと快適に眠る事ができますね」

また、癒やしの一時をと、長寿の願いが込められた焼酎も人気といいます。

（天満屋保存食品ネクストセクション 池田綾子さん）

「おじいさま、おばあさまに少しでも長生きしてもらえるようなお酒をおすすめさせていただいております。焼酎に限らずなんですけど、特に日本酒の地酒・岡山こちらなども人気になっています」

酒をまろやかな味に仕立てる備前焼のカップもあります。「敬老の日フェア」は今月15日まで開かれています。