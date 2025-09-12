・アンリツが活況高で一気に年初来高値へ、データセンター案件で注目度上昇し踏み上げ相場の様相に

・アールプランがＳ高、受注好調継続で２６年１月期業績予想及び配当予想を上方修正

・ＨＥＲＯＺは急反落、第１四半期営業利益５８％増で着地も材料出尽くし感強まる

・シーイーシーが大幅続伸、ＩＣＴ投資堅調が追い風となり２６年１月期業績予想を上方修正

・富士石油はＳ高カイ気配、出光興産がＴＯＢ

・ＧＡテクノが急速人気化、１１～７月期最終利益３．２倍化で今期は初の配当実施へ

・鎌倉新書は連日高値更新、２～７月期好決算を評価

・３ＤＭがカイ気配のまま水準切り上げる、５～７月期経常損益大幅黒字化で通期計画超過

・リバーエレクがカイ気配スタートで急動意、中国でＫｏＴカット関連技術の特許登録が完了しすべての主要国で登録完了



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS