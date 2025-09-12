米遠征終えた久保建英、古巣R・マドリー戦へソシエダ前日練習のみ参加か
日本代表活動を終えたMF久保建英はレアル・マドリー戦に向けて、ソシエダの前日練習のみに参加する形になるようだ。スペインメディア『ムンド・デポルティーボ』や『エル・ディアリオ・バスコ』が伝えている。
久保は6日のメキシコ代表戦で先発出場したが、左足首を負傷。9日のアメリカ代表戦はベンチで試合を見届けた。アメリカ戦から中3日で古巣のR・マドリー戦を控えている中、『ムンド・デポルティーボ』によると11日の練習には「長距離移動と過密スケジュールのため」参加しなかったという。
もっとも久保はすでにスペインに戻っている模様。さらに『エル・ディアリオ・バスコ』は「セルヒオ・フランシスコ監督が問題ないと判断するのであればR・マドリー戦に先発出場する準備はできていると、(久保が)クラブに伝えた」と報じており、日本代表関係者からも出場可能との情報が出ているようだ。
ソシエダは3節を終えて2分1敗と勝利がない。ホームにR・マドリーを迎える大一番で久保にかかる期待は大きそうだ。
久保は6日のメキシコ代表戦で先発出場したが、左足首を負傷。9日のアメリカ代表戦はベンチで試合を見届けた。アメリカ戦から中3日で古巣のR・マドリー戦を控えている中、『ムンド・デポルティーボ』によると11日の練習には「長距離移動と過密スケジュールのため」参加しなかったという。
ソシエダは3節を終えて2分1敗と勝利がない。ホームにR・マドリーを迎える大一番で久保にかかる期待は大きそうだ。