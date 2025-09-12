「ねこゴロン」も最大10％OFF！ユニークライフ「Autumn Sale」
ユニークライフでは、2025年9月12日(金)〜9月23日(火・祝)の期間限定で「Autumn Sale」を開催！
期間： 2025年9月12日(金)〜9月23日(火・祝)
場所： 公式オンラインショップ「ユニークライフ」
内容： 対象商品が最大10％OFF、さらにLINEお友だち限定で2万円以上で3,000円引きになるクーポンを配布
ユニークライフでは、2025年9月12日(金)〜9月23日(火・祝)の期間限定で「Autumn Sale」を開催中です。
キャットタワー本体は5％OFF、人気のハンモックベッドやクリアボウルは10％OFFのセール特別価格で提供します。
さらに、2万円以上の購入で3,000円引きになるクーポンも利用できます。
【セールのポイント】
・人気の「ねこゴロン」シリーズを特別価格で提供。
・単品でもお得、まとめ買いならクーポン利用でさらに割引率アップ。
・期間・数量限定、在庫がなくなり次第終了のアイテムも。
【人気商品の紹介】
●ねこゴロン キャットタワー本体(5％OFFで23,940円／税込)
窓枠に取り付けられる新しい発想のキャットタワー。
高さや角度を自由に調整でき、猫ちゃんの運動不足解消や日向ぼっこにぴったりです。
●アクリル棚板(10％OFFで9,720円／税込)
透明な棚板で、下から覗いて猫ちゃんの可愛い姿が存分に楽しめるアイテム。
●ハンモックベッド(10％OFFで12,960円／税込)
猫ちゃんが安心してくつろげるゆったりデザイン。
お昼寝や休憩スペースとして人気の商品。
【業界初！窓枠に取り付けるタイプのキャットタワー「ねこゴロン」】
「ねこゴロン」は、窓枠にネジで固定して取り付けるユニークなキャットタワーです。
自社で企画・設計し、国内で製造を行っているからこそ品質や機能面を追求、今までにない新しい形のキャットタワーを生み出すことができました。
■特徴
(1) 窓辺をより快適に
「ねこゴロン」は猫ちゃんにとって最適な居場所「窓辺」に注目した商品。
窓際のスペースを最大限に活用し、猫ちゃんが日光浴を楽しんだり外の景色を眺めるのに最適な商品です。
(2) デッドスペースを有効活用
通常の突っ張りタイプや据え置きタイプとは異なり、タワー下の空間を使って爪とぎやケージを置くこともでき、デッドスペースになりがちな窓辺を有効活用できます。
(3) お掃除も楽！飼い主＆猫ちゃん双方に
お掃除の際にタワーを動かす必要もなく、飼い主さんにとっても便利な設計です。
猫ちゃんにとって安全で快適なスペースを提供し、飼い主さんにとってもお手入れが簡単な「ねこゴロン」は、双方にとって嬉しいアイテム。
(4) 部屋に馴染むシンプルなデザイン
インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインと日本製の安心品質が支持されています。
【製品情報】
●キャットタワー
サイズ 幅 約35cm(68cm)×奥行き 約44cm×高さ 約125cm
重量 約6.5kg
素材 ポール・ベース・ブラケット・オサエ：スチール(ポリエステル粉体塗装)
棚板(積層ボード)：パルプ
キャップ：ポリエチレン
マット：ポリエステル
カラー ホワイト・ブラウン
