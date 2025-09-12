TOMORROW X TOGETHERワールドツアー日本最終公演に独占密着した番組放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TOMORROW X TOGETHERのワールドツアーの日本公演に密着した番組が、TBSテレビにて9月22日25時40分より放送されることが決定した。

■ワールドツアー日本最終公演に独占密着

本番組『TOMORROW X TOGETHER ワールドツアー最終公演の裏側＆独占インタビューSP』では、5月25日に東京・有明アリーナで行われたファイナル公演に舞台裏と独占インタビューを追加した“ダイジェスト版”を放送。

そして、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、公演から独占インタビューまでおよそ170分にも及ぶ大ボリュームの「特別版」をテレビ初独占放送。早くもMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称）からは大きな期待が寄せられている。

2019年にBTSと同じBIGHIT MUSICから鮮烈なデビューを飾ったTOMORROW X TOGETHERは、その圧倒的ビジュアルと独創的なコンセプト、そしてハイレベルな歌とダンスで瞬く間に人気を博し、新人賞を総なめにする。2024年にはK-POPアーティスト史上最速の日本4大ドームツアーを敢行。見事にシンクロしたパフォーマンスで会場を沸かせ、あらたな歴史を刻んだ。

そして、世界13ヵ所23公演を巡ったワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞-EP. 2』の日本ファイナル公演では、ワールドツアーを締め括るにふさわしい、洗練されたステージと完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了した。

TBSテレビでは、2025年にデビュー7年目を迎えさらなる飛躍を見せた彼らのワールドツアーの日本最終公演に独占密着。会場入りからリハーサル風景、気合がみなぎる公演直前の様子、コンサート終了後のコメントまでをカメラが捉え、TOMORROW X TOGETHERの人気の秘密と素顔に迫った。

■成熟した5人のソロパフォーマンスにも注目

韓国のHANTEOチャートで発売初週にミリオンセラーを達成した7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』から、爽やかなエネルギーに満ちたラブソング「Over The Moon」をはじめ、コール＆レスポンスで一体感を巻き起こす「Higher Than Heaven」、そしてダークで危険な魅力の「Danger」など、多彩な楽曲が次々と披露される。

また、成熟した5人のソロパフォーマンスにも注目だ。YEONJUN（ヨンジュン）は遊び心とカリスマ性に溢れるソロ曲「GGUM」で独特のステージを披露し、BEOMGYU（ボムギュ）は韓服をまとい、扇子を使った華麗な舞いでステージを演出する。TAEHYUN（テヒョン）は鍛え上げた腹筋を時折見せながら肉体美が光るダンスパフォーマンスでファンの心をときめかせ、SOOBIN（スビン）は1枚の布で美しくも儚い舞踏を演じ、HUENINGKAI（ヒュニンカイ）は最終公演限定で披露したセクシーかつパワフルな“水”ドラムで会場を盛り上げる。5人5色の才能が融合し限りない未来が想像できる公演となった。

互いを高め合い、苦楽を共にしながら個人としてもグループとしても成長し続けてきたTOMORROW X TOGETHER。7年間変わらぬ“絆”で走り抜けてきた彼らが、TBSのカメラの前で語った、ツアータイトルにも付けられた“PROMISE（約束）”。「MOAに贈る“PROMISE”」とは何か、番組で確認しよう。

■視聴者プレゼントキャンペーン実施

『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞-EP.2-IN JAPAN 舞台裏＆独占インタビュー付き特別版』のテレビ初独占放送を記念して、公式グッズの詰め合わせセットが20名にプレゼントされる。

詳細はキャンペーンサイトで確認を。

(C) 2025 BIGHIT MUSIC & HYBE JAPAN. All Rights Reserved.

■番組情報

TBSテレビ『TOMORROW X TOGETHER ワールドツアー最終公演の裏側＆独占インタビューSP』

09/22（月）25:40～26:10 ※一部地域を除く

TBSチャンネル1『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞-EP. 2-IN JAPAN 舞台裏＆独占インタビュー付き特別版』

09/28（日）20:00～22:50 ※テレビ初独占放送

◇TBSチャンネル関連番組

TBSチャンネル『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ IN JAPAN 東京ドーム』

09/28（日）23:00～25:20 ※再放送

■リリース情報

2025.10.20 ON SALE

DIGITAL ALBUM『Starkissed』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『Starkissed』

■関連リンク

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2958/

視聴者プレゼントキャンペーンサイト

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/present/txtpre_202509/

TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE

https://txt-official.jp/