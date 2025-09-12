日経平均12日前引け＝3日続伸、322円高の4万4694円 日経平均12日前引け＝3日続伸、322円高の4万4694円

12日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比322.15円（0.73％）高の4万4694.65円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は960、値下がりは561、変わらずは94と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を76.98円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が62.13円、ファストリ <9983>が42.14円、ファナック <6954>が10.64円、リクルート <6098>が9.42円と続いた。



マイナス寄与度は9.12円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が2.53円、アサヒ <2502>が2.53円、スクリン <7735>が2.5円、レーザーテク <6920>が2.16円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、電気機器、不動産、非鉄金属が続いた。値下がり上位には食料、鉱業、陸運が並んだ。



