12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数648、値下がり銘柄数659と、売り買いが拮抗した。



個別ではリバーエレテック<6666>、トップカルチャー<7640>、ナイガイ<8013>が一時ストップ高と値を飛ばした。守谷商会<1798>、弘電社<1948>、セリア<2782>、大冷<2883>、ランドネット<2991>など56銘柄は年初来高値を更新。東京機械製作所<6335>、大和自動車交通<9082>、岡本硝子<7746>、グッドライフカンパニー<2970>、放電精密加工研究所<6469>は値上がり率上位に買われた。



一方、出前館<2484>、ひらまつ<2764>、マーチャント・バンカーズ<3121>が年初来安値を更新。インタートレード<3747>、メタプラネット<3350>、コレックホールディングス<6578>、ＨＥＲＯＺ<4382>、レカム<3323>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

