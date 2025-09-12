東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アールプラン、３ＤＭがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、アールプラン、３ＤＭがS高

12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数254、値下がり銘柄数296と、値下がりが優勢だった。



個別ではアールプランナー<2983>、スリー・ディー・マトリックス<7777>がストップ高。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、ＬＡホールディングス<2986>、ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<3491>、ブロードエンタープライズ<4415>、ブランジスタ<6176>など14銘柄は年初来高値を更新。オンデック<7360>、オプロ<228A>、フリー<4478>、アディッシュ<7093>、ＺＵＵ<4387>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＲＯＸＸ<241A>、ペルセウスプロテオミクス<4882>が年初来安値を更新。タイミー<215A>、ブレインズテクノロジー<4075>、夢展望<3185>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、コンヴァノ<6574>は値下がり率上位に売られた。



