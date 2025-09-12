ETF売買代金ランキング＝12日前引け
12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 87872 -16.9 34170
２. <1357> 日経Ｄインバ 16437 -14.8 7878
３. <1360> 日経ベア２ 8937 -28.8 193.3
４. <1458> 楽天Ｗブル 6599 -29.2 40520
５. <1321> 野村日経平均 5774 -1.0 46090
６. <1540> 純金信託 5183 43.4 16620
７. <1579> 日経ブル２ 4837 -36.8 368.2
８. <1459> 楽天Ｗベア 2222 -27.1 317
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1817 42.1 52550
10. <2564> ＧＸ高配日株 1737 10117.6 3208
11. <1306> 野村東証指数 1608 8.1 3284.0
12. <1329> ｉＳ日経 1517 109.0 4617
13. <1330> 上場日経平均 1496 94.8 46130
14. <1568> ＴＰＸブル 1393 30.7 610.6
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1270 63.9 45930
16. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1166 790.1 1981
17. <2644> ＧＸ半導日株 1156 77.3 1997
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1072 502.2 1129
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 875 48.6 2180
20. <1655> ｉＳ米国株 870 346.2 699.0
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 852 48.4 638.0
22. <1305> ｉＦＴＰ年１ 736 488.8 3319.0
23. <1615> 野村東証銀行 732 6.7 454.2
24. <2036> 金先物Ｗブル 716 -26.9 117500
25. <1308> 上場東証指数 689 112.0 3245
26. <1478> ｉＳ高配当 642 336.7 4219
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 628 14.6 199
28. <1328> 野村金連動 622 -2.8 12885
29. <1542> 純銀信託 622 88.5 18720
30. <1358> 上場日経２倍 571 3.3 64450
31. <1671> ＷＴＩ原油 549 427.9 2936
32. <2633> 野村ＳＰＨ無 538 740.6 447.1
33. <1348> ＭＸトピクス 537 524.4 3273.0
34. <408A> ｉＳＢＡＩ 507 -45.6 209.8
35. <1571> 日経インバ 504 16.7 481
36. <1346> ＭＸ２２５ 462 344.2 46130
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 459 173.2 27905
38. <1326> ＳＰＤＲ 425 50.7 49560
39. <1545> 野村ナスＨ無 383 137.9 35650
40. <1356> ＴＰＸベア２ 382 18.6 208.0
41. <1580> 日経ベア 382 1.9 1275.0
42. <314A> ｉＳゴールド 368 20.3 255.5
43. <1489> 日経高配５０ 367 -28.2 2600
44. <1343> 野村ＲＥＩＴ 338 -35.2 2082.5
45. <2568> 上場ＮＱヘ無 330 1169.2 6066
46. <200A> 野村日半導 324 -33.6 1819
47. <1475> ｉＳＴＰＸ 319 254.4 323.4
48. <1398> ＳＭＤリート 313 -14.2 1967.5
49. <2038> 原油先Ｗブル 310 50.5 1454
50. <2244> ＧＸＵテック 298 25.2 2758
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 87872 -16.9 34170
２. <1357> 日経Ｄインバ 16437 -14.8 7878
３. <1360> 日経ベア２ 8937 -28.8 193.3
４. <1458> 楽天Ｗブル 6599 -29.2 40520
５. <1321> 野村日経平均 5774 -1.0 46090
６. <1540> 純金信託 5183 43.4 16620
７. <1579> 日経ブル２ 4837 -36.8 368.2
８. <1459> 楽天Ｗベア 2222 -27.1 317
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1817 42.1 52550
10. <2564> ＧＸ高配日株 1737 10117.6 3208
11. <1306> 野村東証指数 1608 8.1 3284.0
12. <1329> ｉＳ日経 1517 109.0 4617
13. <1330> 上場日経平均 1496 94.8 46130
14. <1568> ＴＰＸブル 1393 30.7 610.6
15. <1320> ｉＦ日経年１ 1270 63.9 45930
16. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1166 790.1 1981
17. <2644> ＧＸ半導日株 1156 77.3 1997
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1072 502.2 1129
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 875 48.6 2180
20. <1655> ｉＳ米国株 870 346.2 699.0
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 852 48.4 638.0
22. <1305> ｉＦＴＰ年１ 736 488.8 3319.0
23. <1615> 野村東証銀行 732 6.7 454.2
24. <2036> 金先物Ｗブル 716 -26.9 117500
25. <1308> 上場東証指数 689 112.0 3245
26. <1478> ｉＳ高配当 642 336.7 4219
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 628 14.6 199
28. <1328> 野村金連動 622 -2.8 12885
29. <1542> 純銀信託 622 88.5 18720
30. <1358> 上場日経２倍 571 3.3 64450
31. <1671> ＷＴＩ原油 549 427.9 2936
32. <2633> 野村ＳＰＨ無 538 740.6 447.1
33. <1348> ＭＸトピクス 537 524.4 3273.0
34. <408A> ｉＳＢＡＩ 507 -45.6 209.8
35. <1571> 日経インバ 504 16.7 481
36. <1346> ＭＸ２２５ 462 344.2 46130
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 459 173.2 27905
38. <1326> ＳＰＤＲ 425 50.7 49560
39. <1545> 野村ナスＨ無 383 137.9 35650
40. <1356> ＴＰＸベア２ 382 18.6 208.0
41. <1580> 日経ベア 382 1.9 1275.0
42. <314A> ｉＳゴールド 368 20.3 255.5
43. <1489> 日経高配５０ 367 -28.2 2600
44. <1343> 野村ＲＥＩＴ 338 -35.2 2082.5
45. <2568> 上場ＮＱヘ無 330 1169.2 6066
46. <200A> 野村日半導 324 -33.6 1819
47. <1475> ｉＳＴＰＸ 319 254.4 323.4
48. <1398> ＳＭＤリート 313 -14.2 1967.5
49. <2038> 原油先Ｗブル 310 50.5 1454
50. <2244> ＧＸＵテック 298 25.2 2758
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース