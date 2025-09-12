　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 87872　　 -16.9　　　 34170
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16437　　 -14.8　　　　7878
３. <1360> 日経ベア２　　　　8937　　 -28.8　　　 193.3
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6599　　 -29.2　　　 40520
５. <1321> 野村日経平均　　　5774　　　-1.0　　　 46090
６. <1540> 純金信託　　　　　5183　　　43.4　　　 16620
７. <1579> 日経ブル２　　　　4837　　 -36.8　　　 368.2
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2222　　 -27.1　　　　 317
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1817　　　42.1　　　 52550
10. <2564> ＧＸ高配日株　　　1737　 10117.6　　　　3208
11. <1306> 野村東証指数　　　1608　　　 8.1　　　3284.0
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　1517　　 109.0　　　　4617
13. <1330> 上場日経平均　　　1496　　　94.8　　　 46130
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　1393　　　30.7　　　 610.6
15. <1320> ｉＦ日経年１　　　1270　　　63.9　　　 45930
16. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1166　　 790.1　　　　1981
17. <2644> ＧＸ半導日株　　　1156　　　77.3　　　　1997
18. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1072　　 502.2　　　　1129
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 875　　　48.6　　　　2180
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　 870　　 346.2　　　 699.0
21. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 852　　　48.4　　　 638.0
22. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 736　　 488.8　　　3319.0
23. <1615> 野村東証銀行　　　 732　　　 6.7　　　 454.2
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　 716　　 -26.9　　　117500
25. <1308> 上場東証指数　　　 689　　 112.0　　　　3245
26. <1478> ｉＳ高配当　　　　 642　　 336.7　　　　4219
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 628　　　14.6　　　　 199
28. <1328> 野村金連動　　　　 622　　　-2.8　　　 12885
29. <1542> 純銀信託　　　　　 622　　　88.5　　　 18720
30. <1358> 上場日経２倍　　　 571　　　 3.3　　　 64450
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 549　　 427.9　　　　2936
32. <2633> 野村ＳＰＨ無　　　 538　　 740.6　　　 447.1
33. <1348> ＭＸトピクス　　　 537　　 524.4　　　3273.0
34. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 507　　 -45.6　　　 209.8
35. <1571> 日経インバ　　　　 504　　　16.7　　　　 481
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 462　　 344.2　　　 46130
37. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 459　　 173.2　　　 27905
38. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 425　　　50.7　　　 49560
39. <1545> 野村ナスＨ無　　　 383　　 137.9　　　 35650
40. <1356> ＴＰＸベア２　　　 382　　　18.6　　　 208.0
41. <1580> 日経ベア　　　　　 382　　　 1.9　　　1275.0
42. <314A> ｉＳゴールド　　　 368　　　20.3　　　 255.5
43. <1489> 日経高配５０　　　 367　　 -28.2　　　　2600
44. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 338　　 -35.2　　　2082.5
45. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 330　　1169.2　　　　6066
46. <200A> 野村日半導　　　　 324　　 -33.6　　　　1819
47. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 319　　 254.4　　　 323.4
48. <1398> ＳＭＤリート　　　 313　　 -14.2　　　1967.5
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 310　　　50.5　　　　1454
50. <2244> ＧＸＵテック　　　 298　　　25.2　　　　2758
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース