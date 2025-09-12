Mrs. GREEN APPLEが12日、都内で「青森県・長野県合同 グリーンアップル大使任命式」に出席した。

りんご生産量上位を占める青森県と長野県が、りんごの消費拡大を図るため大使に任命。青森県の宮下宗一郎知事（46）と長野県の阿部守一知事（64）から任命状を受け取り、長野県出身のキーボード藤澤涼架（32）は「りんごとはゆかりがありますけど、青りんごって触れる機会が少なかった。これを機に皆さんに届けられるようにしたい」と語った。

任命式でボーカル大森元貴（28）はりんごアレルギーだと明かし、「（大使になって）いいのかな？ って思いました」と苦笑い。続けて「自分が食べられないことを忘れていましたけど、フレッシュに、初心を忘れずに活動していきたいという思いからつけた名前なので、こうしてつながって応援できるのはすごくうれしい。私は食べられないけど全力で応援したいと思います」と意気込んだ。

プロジェクトの一環として、特別デザインの箱に入った青りんごを全国で展開するほか、青りんごの魅力を発信する企画を実施する予定。