事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。北海道にある日本最大の湿原「釧路湿原」付近で大規模太陽光発電所（メガソーラー）建設が進められている問題に言及した。

猪狩は10日、メガソーラー建設を進める「日本エコロジー」（大阪市中央区）が工事を中止しない意向を表明したとの報道記事を引用。「違法でやっておいて『かなり投資しており、立ち止まることはできない』って何を言ってるんでしょう？」と疑問を呈し、「こんな無責任な会社が工事したメガソーラーはこの会社が倒産したらそのまま廃棄されて自然に甚大な被害を与える可能性もあるので、すぐに辞めさせて撤去させるべきだと思います」と訴えていた。

今回の投稿では、「【釧路市が書類偽装を黙認】釧路湿原周辺メガソーラー建設業者の“書類提出が4カ月遅れ”だったのに…市の担当者が『整合性合う形で』期限に間に合ったように見せかける虚偽記載を誘導か〈北海道釧路市〉」との見出しが付けられた記事のURLを貼り付け、「釧路市も雑な仕事をしたことが明らかになりましたが、整合性を合わせてという釧路市の指示に乗る企業側もダメだと思います」とピシャリ。「結局のところ違反しているのですから投資してようがなんだろうが即刻中止して撤去までしていただきたいです。日本の大切な自然を守ってほしいです」と思いをつづった。